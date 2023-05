Kampaň Do práce na bicykli odštartuje Trenčiansky kraj vo štvrtok

Trenčín 31. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa do celonárodnej cyklokampane Do práce na bicykli zapojí vo štvrtok (1. 6.) pred Úradom TSK. Informoval o tom Ľubomír Bobák z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



"Už 1. júna o 9.00 h štartuje desiaty ročník obľúbenej cyklokampane s názvom Do práce na bicykli. Trenčiansky samosprávny kraj ako Zelená župa pôjde opäť príkladom," uviedol Bobák.



Ako dodal, v minulom roku sa do kampane zapojilo 46 zamestnancov TSK. Spolu najazdili do práce a z práce na bicykli 10.453 kilometrov, čím znížili znečistenie ovzdušia o 2570 kilogramov oxidu uhličitého. TSK ako zamestnávateľ sa v počte najazdených kilometrov umiestnil na 37. priečke v rámci celého Slovenska.