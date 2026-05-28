Jubilejný ročník Staromestských slávností otvoril sprievod Žilinou
Autor TASR
Žilina 28. mája (TASR) - Tradičný sprievod centrom Žiliny otvoril vo štvrtok jubilejný 30. ročník Staromestských slávností. Kultúrny program a remeselné trhy sa počas troch dní sústredia na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku. Návštevníci aj tento rok budú môcť využiť na prepravu mimoriadne nočné spoje Dopravného podniku mesta Žiliny z centra mesta na jednotlivé sídliská a do mestských častí.
Počas troch dní je pripravených množstvo hudobných a tanečných vystúpení, zo slovenských populárnych interpretov sa divákom predstavia Billy Barman, No Name, Fragile, Polemic či Dara Rolins. Súčasťou Staromestských slávností bude tento rok Deň detí mesta Žilina, ktorý ponúkne pestrý program a aktivity v Sade SNP v sobotu 30. mája v popoludňajších hodinách.
Popri bohatom kultúrnom programe je súčasťou Staromestských slávností rozsiahla remeselná a gastronomická zóna. „Počas podujatia bude k dispozícii 93 remeselných stánkov, 19 stánkov s potravinovým tovarom, osem stánkov s tepelne spracovanými jedlami a sedem gastrostánkov s občerstvením doplnených o šesť výčapných stánkov,“ priblížila hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Primátor Peter Fiabáne na Staromestských slávnostiach odštartuje aj hlasovanie v novom participatívnom projekte s názvom Miestečká. Žilinčania si budú vyberať spomedzi troch lokalít, ktoré majú potenciál na oživenie a aktívnejšie využívanie. O priazeň hlasujúcich sa uchádzajú umelecké inštalácie na Jezuitskej ulici, kreatívny a experimentálny priestor v Pasáži Horný val a Hudobný pavilón v Sade SNP.
