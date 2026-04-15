Jubilejný ročník veľtrhu Záhradkár ponúkne i ukážky historickej žatvy
Veľtrh slávnostne otvoria v stredu popoludní, súčasťou otvorenia bude i druhý ročník odovzdávania Ceny profesora Ivana Hričovského.
Autor TASR
Trenčín 15. apríla (TASR) - Letisko v Trenčíne bude od stredy do nedele (19. 4.) patriť záhradkárstvu. Jubilejný 30. ročník veľtrhu Záhradkár ponúkne okrem potrieb pre záhradkárov a salónu techniky i ukážky historickej žatvy, umelecké remeslá či včelársku výstavu. TASR o tom v stredu informoval Pavol Hozlár, konateľ spoločnosti MP Event, ktorá veľtrh organizuje.
Ukážky historickej žatvy na starých strojoch a mechanizmoch z roku 1900 sú novinkou podujatia, návštevníci ich uvidia každý deň počas jeho konania.
„V rámci sprievodného programu veľtrhu bude popri zaujímavých prednáškach záhradkárov, včelárov, prezentáciách bonsajov vytvorená i aréna Eduarda Jakubeka, kde budú prezentované praktické ukážky ošetrovania ovocných drevín v podaní popredných slovenských odborníkov,“ doplnila manažérka Zdenka Lelkešová.
Organizátor pripravil i aktivity pre menších návštevníkov v detskej zóne Farmárik. Na návštevníkov čakajú jazdy na koňoch a poníkoch, koči, kosačkách, traktoroch, animácie i kŕmenie zvierat, skoky do sena či bludisko zo sena.
Odborným garantom veľtrhu je Slovenský zväz záhradkárov, Slovenský zväz včelárov a Združenie Ľudové Remeslá. Záštitu nad podujatím prevzali predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
Polícia v súvislosti s konaním veľtrhu upozornila na možnú zvýšenú intenzitu dopravy v Trenčíne a jeho okolí, najmä v smere na letisko. Dopravu budú policajti usmerňovať, v okolí osadia dočasné dopravné značenie vrátane príjazdových trás z diaľnice D1 a zo smeru od Bánoviec nad Bebravou. Vodičom odporučili, aby využili kyvadlovú dopravu z autobusovej stanice v Trenčíne na letisko a späť.
