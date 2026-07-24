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Jubilejný ročník Zázrivskych dní sa zameria na tradičné remeslá
Piatkové slávnostné otvorenie bude o 18.00 h sprevádzať uvedenie novej fotografickej knihy Zázrivá vo víre času, ktorú vydáva obec Zázrivá.
Autor TASR
Zázrivá 24. júla (TASR) - Jubilejný 20. ročník festivalu Zázrivské dni sa zameria na tradičné remeslá. Počas troch festivalových dní od piatka do nedele (26. 7.) si zároveň obec Zázrivá pripomína 470. výročie od prvej písomnej zmienky. Ako informovala obec na svojom webe, program festivalu prinesie kultúru, tradície, hudbu, súťaže a sprievodné podujatia pre celé rodiny.
Piatkové slávnostné otvorenie bude o 18.00 h sprevádzať uvedenie novej fotografickej knihy Zázrivá vo víre času, ktorú vydáva obec Zázrivá. Nasledovať bude beseda s autorom Pavlom Breierom a výstava fotografií. O 19.30 h predstaví Marcel Otruba prezentáciu s diskusiou na tému „Je Zázrivá ešte stále malebná a rázovitá?“.
Víkendový program prinesie súťaže v pílení dreva, pletení korbáčikov, pití žinčice, jedení korbáčikov, varení a jedení halušiek. Atmosféru doplnia vystúpenia folklórnych súborov aj moderných kapiel. V nedeľu (26. 7.) sa bude po slávnostnej svätej omši konať ľudový krojovaný sprievod, ktorého súčasťou bude sčítanie krojovaných pod názvom Kolo nás?!.
Sprievodný program počas celého víkendu prinesie tradičné ľudové remeslá, výrobu syra a korbáčikov, výstavu drobných chovateľov, včelárske minimúzeum, gazdovské dvory aj ukážky práce remeselníkov v kováčskej vyhni, pri vození na koči a tesárov.
Piatkové slávnostné otvorenie bude o 18.00 h sprevádzať uvedenie novej fotografickej knihy Zázrivá vo víre času, ktorú vydáva obec Zázrivá. Nasledovať bude beseda s autorom Pavlom Breierom a výstava fotografií. O 19.30 h predstaví Marcel Otruba prezentáciu s diskusiou na tému „Je Zázrivá ešte stále malebná a rázovitá?“.
Víkendový program prinesie súťaže v pílení dreva, pletení korbáčikov, pití žinčice, jedení korbáčikov, varení a jedení halušiek. Atmosféru doplnia vystúpenia folklórnych súborov aj moderných kapiel. V nedeľu (26. 7.) sa bude po slávnostnej svätej omši konať ľudový krojovaný sprievod, ktorého súčasťou bude sčítanie krojovaných pod názvom Kolo nás?!.
Sprievodný program počas celého víkendu prinesie tradičné ľudové remeslá, výrobu syra a korbáčikov, výstavu drobných chovateľov, včelárske minimúzeum, gazdovské dvory aj ukážky práce remeselníkov v kováčskej vyhni, pri vození na koči a tesárov.