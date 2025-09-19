< sekcia Regióny
Jubilujúca poetka Drahomíra Pechočiaková získala Cenu mesta Nitry
Pechočiaková viac ako 20 rokov pracovala v Ponitrianskom múzeu na oddelení kultúrno-výchovnej práce, ktorému aj šéfovala.
Autor TASR
Nitra 19. septembra (TASR) - Spisovateľka, poetka a publicistka Drahomíra Pechočiaková si prevzala Cenu mesta Nitry za celoživotné dielo a za rozvoj kultúrno-spoločenského života. Mesto ocenilo členku Matice slovenskej aj Spolku slovenských spisovateľov, ktorá žije a tvorí v Nitre, pri príležitosti jej životného jubilea. Poetka sa v tomto roku dožíva 80 rokov, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Pechočiaková viac ako 20 rokov pracovala v Ponitrianskom múzeu na oddelení kultúrno-výchovnej práce, ktorému aj šéfovala. Od roku 1994 pôsobila v Dome Matice slovenskej Nitra ako prvá a zároveň najdlhšie pôsobiaca riaditeľka. Inštitúciu vybudovala po materiálnej, personálnej aj koncepčnej stránke. Z tohto pôsobiska odišla na začiatku roka 2008 do dôchodku.
V meste Nitra iniciovala viaceré významné udalosti. Patrili k nim Pribinove slávnosti v roku 1999 a o päť rokov neskôr slávnosti Nitra, milá Nitra - Pribinove slávnosti a Cyrilo-metodské slávnosti. Je členkou mnohých spolkov a organizácií, v Spolku slovenských spisovateľov vydala od roku 1993 samostatne alebo v spoluautorstve 60 kníh.
