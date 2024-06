Jubilujúcu Štátnu operu v B. Bystrici povedie nový šéf Šimon Svitok

Banská Bystrica 28. júna (TASR) - Oslavy 65. výročia založenia Štátnej opery v Banskej Bystrici vrcholia v piatok podvečer slávnostným koncertom, ktorý je zároveň rozlúčkou s generálnym riaditeľom Rudolfom Hromadom. V tejto inštitúcii odpracoval 42 rokov, z toho 28 na pozícii riaditeľa a odchádza do dôchodku. Jeho nástupcom sa od 1. júla stane dlhoročný popredný sólista banskobystrického operného súboru Šimon Svitok.



Ako počas slávnostného programu zdôraznila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS), Štátna opera sa pod vedením Hromadu stala rešpektovanou inštitúciou, pozitívne hodnotenou za svoju nápaditú dramaturgiu a umeleckú úroveň. V súčasnosti, navyše, vykazuje historicky najvyššiu návštevnosť.



"Bola by som rada, aby aj v nasledujúcom období opera nadviazala na úspešnú, 65-ročnú cestu. Z dôvodu potrebnej kontinuity v riadení a umeleckom smerovaní som sa preto na základe odporúčania generálneho riaditeľa Hromadu a projektu posúdeného odborníkmi, rozhodla vymenovať za nového generálneho riaditeľa Šimona Svitka," konštatovala Šimkovičová.



Svitok popri svojej umeleckej činnosti zastával viaceré vedúce funkcie. Najskôr ako zástupca umeleckého šéfa, neskôr ako umelecký šéf. V súčasnosti pôsobí vo funkcii umeleckého riaditeľa a je stálym členom vedenia Štátnej opery.



Piatkový koncert Štátnej opery prináša prierez hudobnými číslami operných a operetných titulov, ktoré boli v histórii tohto divadelného domu inscenované. Zaznejú árie, duetá a ansámblové scény z najúspešnejších diel aktuálneho repertoáru i hudobné čísla, ktoré by ho mohli obohatiť v budúcnosti.



Ako informovala vedúca propagácie opery Katarína Vollmannová, predstaví sa sólistický súbor opery, baletu, spevácky zbor a orchester. Vystúpia tiež hosťujúce sólistické kapacity, s ktorými Štátna opera dlhodobo spolupracuje, španielska sopranistka Yolanda Auyanet, taliansky tenorista Alberto Profeta i slovenská operná diva Jolana Fogašová. V jednotlivých hudobných a tanečných výstupoch orchester vedú dlhoroční dirigenti Štátnej opery Igor Bulla, Ján Procházka a emeritný dirigent Marián Vach.