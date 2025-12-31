Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Judák želá ľuďom, aby sa v roku 2026 pozreli na život s novou nádejou

Viliam Judák, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Pripomenul, že ľudia očakávajú od nového roka vždy niečo nové, hoci v skutočnosti ide len o zmenu roka a výmenu kalendárov.

Autor TASR
Nitra 31. decembra (TASR) - Nitriansky biskup Viliam Judák považuje nový rok za šancu, aby sa ľudia pozreli na život s novou perspektívou. „Ako ľudia, ktorí môžu s Božou pomocou veľa zmeniť vo svojom prostredí, v tomto svete,“ zaželal biskup do nového roka.

Pripomenul, že ľudia očakávajú od nového roka vždy niečo nové, hoci v skutočnosti ide len o zmenu roka a výmenu kalendárov. „Zároveň to však je príležitosť na to, aby sme si dali mnohé predsavzatia a pozreli sa na život s novou nádejou,“ povedal Judák.
