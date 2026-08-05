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Júl priniesol na Dunaji v Bratislave HISTORICKY nízke prietoky
SHMÚ tvrdí, že nízke prietoky sa v tejto vodomernej stanici najčastejšie vyskytovali v decembri, januári a februári.
Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Tohtoročný júl priniesol na Dunaji v Bratislave historicky nízke prietoky. Tie sú na Dunaji typické pre jesenné a zimné obdobie, nie pre vrchol leta. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
„Vo vodomernej stanici Bratislava - Dunaj sme zaznamenali najnižší priemerný mesačný prietok za mesiac júl v celej histórii pozorovaní, pričom priemerné denné prietoky opakovane dosahovali úroveň extrémneho hydrologického sucha,“ uviedol SHMÚ.
Vo vodomernej stanici Bratislava - Dunaj sú k dispozícii údaje od 1. novembra 1900, teda 125 rokov kontinuálnych meraní priemerných denných prietokov. Počas tohto obdobia zaznamenali hydrológovia priemerné denné prietoky nižšie, ako je hranica extrémneho hydrologického sucha v 552 prípadoch. „V celej histórii pozorovania priemerných denných prietokov vo vodomernej stanici Bratislava - Dunaj sa len v ôsmich prípadoch z 552 stalo, že priemerné denné prietoky klesli na hranicu extrémneho hydrologického sucha v letnom období, konkrétne v mesiaci júl 2026,“ priblížili odborníci.
Tvrdia, že nízke prietoky sa v tejto vodomernej stanici najčastejšie vyskytovali v decembri, januári a februári. Pokles priemerných mesačných prietokov pozorujú odborníci od konca roka 2025.
Priemerný mesačný prietok v júli 2026 dosiahol 35,6 percenta dlhodobého priemerného mesačného prietoku za referenčné obdobie rokov 1961 až 2000. „Táto hodnota je najnižšia priemerná mesačná hodnota v mesiaci júl za celé pozorované obdobie, čím sa stáva historicky najsuchším júlom zaznamenaným vo vodomernej stanici Bratislava - Dunaj k 1. augustu 2026,“ dodal ústav.
Na Dunaji pozoruje SHMÚ postupný pokles priemerných denných prietokov od 4. júla. Hranicu hydrologického sucha prekročili 11. júla. Vplyvom zrážok od 16. do 20. júla hladina a priemerné denné prietoky na Dunaji stúpli, avšak od 21. júla opäť začali postupne klesať vplyvom nedostatku zrážok a vlny horúčav, opísal. Hydrológovia pokračujú, že prietoky 24. júla prvýkrát v histórii pozorovania klesli na hranicu extrémneho hydrologického sucha v júli a počas nasledujúcich ôsmich dní do konca mesiaca sa držali na úrovni nižšej ako 364-dňový prietok, ktorý predstavuje hranicu extrémneho hydrologického sucha.
Najnižšie priemerné mesačné prietoky Dunaja v júli zaznamenali na bratislavskej vodomernej stanici v rokoch 2003, 2023, 2022, 2018 a 1976. „Na základe operatívnych údajov priemerných denných a mesačných prietokov však bolo zaznamenané historické priemerné mesačné minimum v mesiaci júl 2026 a takisto bolo dosiahnuté aj historické priemerné denné minimum dňa 27. júla 2026. Dosiahnutý prietok zo dňa 27. júla bol o 44 percent vyšší ako historické priemerné denné minimum z roku 1909,“ dodal SHMÚ.
„Vo vodomernej stanici Bratislava - Dunaj sme zaznamenali najnižší priemerný mesačný prietok za mesiac júl v celej histórii pozorovaní, pričom priemerné denné prietoky opakovane dosahovali úroveň extrémneho hydrologického sucha,“ uviedol SHMÚ.
Vo vodomernej stanici Bratislava - Dunaj sú k dispozícii údaje od 1. novembra 1900, teda 125 rokov kontinuálnych meraní priemerných denných prietokov. Počas tohto obdobia zaznamenali hydrológovia priemerné denné prietoky nižšie, ako je hranica extrémneho hydrologického sucha v 552 prípadoch. „V celej histórii pozorovania priemerných denných prietokov vo vodomernej stanici Bratislava - Dunaj sa len v ôsmich prípadoch z 552 stalo, že priemerné denné prietoky klesli na hranicu extrémneho hydrologického sucha v letnom období, konkrétne v mesiaci júl 2026,“ priblížili odborníci.
Tvrdia, že nízke prietoky sa v tejto vodomernej stanici najčastejšie vyskytovali v decembri, januári a februári. Pokles priemerných mesačných prietokov pozorujú odborníci od konca roka 2025.
Priemerný mesačný prietok v júli 2026 dosiahol 35,6 percenta dlhodobého priemerného mesačného prietoku za referenčné obdobie rokov 1961 až 2000. „Táto hodnota je najnižšia priemerná mesačná hodnota v mesiaci júl za celé pozorované obdobie, čím sa stáva historicky najsuchším júlom zaznamenaným vo vodomernej stanici Bratislava - Dunaj k 1. augustu 2026,“ dodal ústav.
Na Dunaji pozoruje SHMÚ postupný pokles priemerných denných prietokov od 4. júla. Hranicu hydrologického sucha prekročili 11. júla. Vplyvom zrážok od 16. do 20. júla hladina a priemerné denné prietoky na Dunaji stúpli, avšak od 21. júla opäť začali postupne klesať vplyvom nedostatku zrážok a vlny horúčav, opísal. Hydrológovia pokračujú, že prietoky 24. júla prvýkrát v histórii pozorovania klesli na hranicu extrémneho hydrologického sucha v júli a počas nasledujúcich ôsmich dní do konca mesiaca sa držali na úrovni nižšej ako 364-dňový prietok, ktorý predstavuje hranicu extrémneho hydrologického sucha.
Najnižšie priemerné mesačné prietoky Dunaja v júli zaznamenali na bratislavskej vodomernej stanici v rokoch 2003, 2023, 2022, 2018 a 1976. „Na základe operatívnych údajov priemerných denných a mesačných prietokov však bolo zaznamenané historické priemerné mesačné minimum v mesiaci júl 2026 a takisto bolo dosiahnuté aj historické priemerné denné minimum dňa 27. júla 2026. Dosiahnutý prietok zo dňa 27. júla bol o 44 percent vyšší ako historické priemerné denné minimum z roku 1909,“ dodal SHMÚ.