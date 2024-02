Jún na Bojnickom zámku bude patriť rozprávkam, tentoraz od starých mám

Bojnice 14. februára (TASR) - Jún na Bojnickom zámku bude aj tento rok patriť rozprávkam. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pripravuje už 26. ročník podujatia Rozprávkový zámok. Pre inšpiráciu si autori tentoraz zašli k starým mamám, babkám, babičkám a ich múdrostiam. TASR o tom v stredu informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Spomienky na detstvo a krásne časy v láskavom objatí starej mamy patria medzi tie, ktoré so sebou nosíme celý život. Kreatívny tím sa preto rozhodol vzdať hold babičkám a upriamiť pozornosť na ich láskavé pohladenie, liečivé objatie a zažitú múdrosť," uviedla Gordíková.



Do rozprávkového príbehu budú už tradične podľa nej aktívne zapájaní aj detskí návštevníci podujatia, počas prehliadky zámku budú zbierať liečivé bylinky a objavovať ich silu. "Posolstvom aktuálneho ročníka je totiž uzdravovanie duší prostredníctvom liečivého spojenia rozprávok a magických byliniek," dodala PR manažérka.



Babičkine rozprávky na Bojnickom zámku si návštevníci budú môcť pozrieť od 12. do 16. júna a od 19. do 23. júna.