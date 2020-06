Júnové nedeľné korzá vo Zvolene sú zamerané na zvieratá, hudbu a šport

Zvolen 14. júna (TASR) - V znamení zvierat, hudby, tanca a športu sa ponesie tohtoročné Zvolenské korzo, ktoré po uvoľnení opatrení, spojených s novým koronavírusom, opäť organizuje tamojší magistrát. Dve nedele v júni a jedna v júli ponúkne obyvateľom a návštevníkom mesta na Námestí SNP kultúrny a športový program, a to pre všetky vekové kategórie.



Prvé Korzo, ktoré sa malo konať v nedeľu od 17.00 h, bolo pre búrku a dážď preložené na 5. júla. Malo by priniesť zábavu a tiež rady pre všetkých milovníkov zvierat.



Ako TASR informoval Daniel Axmann zo Zvolenského kultúrneho centra, na mieste budú stánky útulkov a združení, zaoberajúcich sa pracou so zvieratami, pre najmenších sú pripravené divadelné predstavenia o zvieratkách. Uskutoční sa tiež koncert skupiny Rocksor.



Nedeľa 21. júna je vyčlenená pre tanec a hudbu. Vystúpi rómsky folklórny súbor Romano Jilo a kapela mestskej polície Police Team. Tancovať budú členovia tanečnej školy Zuzana. Zvolenské korzo, ktoré bude 28. júna, má priniesť tanec a šport.