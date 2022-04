Juráňova dolina v Západných Tatrách sa už opäť sprístupní turistom

Tvrdošín 29. apríla (TASR) – Juráňovou dolinou v Západných Tatrách sa turisti môžu poprechádzať už tento víkend. V sobotu 30. apríla sa končí sezónna uzávera červeno značeného turistického chodníka od ústia Juráňovej doliny do sedla Umrlá. Ostatné turistické chodníky, na ktoré sa vzťahuje sezónna uzávera vysokohorského prostredia Tatranského národného parku (TANAP), si na prvých návštevníkov počkajú do 15. júna. TASR o tom informovala Martina Petránová zo Správy TANAP-u.



Trasa vedie z Oravíc po červenej značke Tichou dolinou, pokračuje cez Tiesňavy Juráňovou dolinou až do sedla Umrlá. Odtiaľ sa Bobroveckou dolinou dostanú turisti po modro značenom turistickom chodníku späť k východiskovému bodu. "Okruh má asi osem kilometrov a pohodovou chôdzou sa dá prejsť približne za tri hodiny. Bez problémov ho zvládnu aj deti. Na informačných paneloch sa návštevníci dozvedia zaujímavosti o Národnej prírodnej rezervácii Juráňova dolina, ktorá je považovaná za geomorfologicky a krajinársky cenné územie so zachovalými lesnými biocenózami," priblížila Petránová.



Lokalita sa podľa jej slov vyznačuje pestrou vápnomilnou kvetenou, pre ktorú je charakteristický tzv. výškový zvrat. "To znamená, že rastliny, ktoré sa obvykle vyskytujú v subalpínskom a alpínskom vegetačnom stupni, rastú v Juráňovej doline vo výške 800 až 900 metrov," vysvetlila Petránová a dodala, že je to spôsobené studenou mikroklímou. V tiesňave sa totiž dlho drží sneh a je tam málo slnečného svitu.



Prekonať náročnejšie úseky dolinou, ktorou kedysi zvážali i železnú rudu vyťaženú pod vrchom Veľká Furkaska, pomôžu návštevníkom reťaze a drevené premostenia. Najvyšším bodom celej trasy je sedlo Umrlá (980 metrov, pozn. TASR), kde sa turisti dostanú po miernom stúpaní lesom. Tam sa nachádza posledné zo zastavení náučného chodníka, ktoré prezradí, že pralesovitý záver Juráňovej doliny je domovom živočíchov ako rys ostrovid, vlk dravý, medveď hnedý či orol skalný.