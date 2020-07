Jurinová: Chceme vytvoriť fond na sanovanie kalamít v Žilinskom kraji

Vitanová 8. júla (TASR) – Následky kalamít v Žilinskom kraji by po novom mohli samosprávy a kraj sanovať financiami zo spoločného fondu. Jeho vytvorenie zvažuje predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Oznámila to začiatkom týždňa po zasadnutí Združenia miest a obcí Hornej Oravy (ZMOHO) vo Vitanovej.



"Posledné tri týždne je náš kraj skúšaný povodňami, ktoré obciam spôsobili veľké škody. Z vlastných zdrojov si nedokážu vykryť rekonštrukcie ciest či mostov. Toto nás primälo rozmýšľať nad tým, ako by sme tým obciam vedeli pomôcť, keďže vyšší územný celok (VÚC) nemôže investovať do cudzieho majetku. Navyše, ani náš majetok nie je práve v ideálnom stave," zdôvodnila predsedníčka ŽSK.



Jurinovú podľa jej slov inšpiroval identický projekt, ktorý už existuje v Trnavskom kraji. Ide o spoločnú aktivitu obcí a samosprávneho kraja. "Do fondu prispievajú obce aj VÚC. V krízových či kalamitných situáciách je tento fond pripravený pomáhať. Samozrejme, nikoho nebudeme nútiť, aby sa doň zapojil, bude záležať na ochote samospráv spolupodieľať sa," priblížila.



Predsedníčka ŽSK zdôraznila, že urobí všetko preto, aby sa fond podarilo zaradiť do najbližšieho rozpočtu, ktorý je aktuálne vo fáze prípravy. "Najskôr však musíme vedieť, s čím môže samosprávny kraj rátať v oblasti daňových príjmov. Tiež správne nastaviť parametre poskytovania takýchto združených financií tým, ktorí ho budú potrebovať využiť," doplnila.