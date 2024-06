Jurinová: Integráciu dopravy Oravy a Liptova pripravujeme na rok 2025

Žilina 21. júna (TASR) - Regióny Orava a Liptov by sa mali začleniť do integrovaného systému hromadnej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) v roku 2025. Na sociálnej sieti o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



"Spoločnosť Arriva, ktorá pre ŽSK zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu na Orave aj na Liptove nám predstavila, ako sa pripravujú na zapojenie do integrovaného systému dopravy v kraji. Softvér na optimalizáciu organizácie dopravy, nadväznosti spojov a vydávanie dopravných kariet v klientskom centre na počkanie zabezpečí ľahké pripojenie do krajskej integrovanej dopravy v roku 2025," potvrdila Jurinová.



Pripomenula, že toto leto zapájajú do systému aj región Turiec. Pripojením Liptova a Oravy zintegrujú celý kraj. Verejnosť tak bude môcť cestovať po celom kraji s jednou dopravnou kartou.