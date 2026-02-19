< sekcia Regióny
Jurinová má nový poradný orgán Krajskú športovú radu
Tá vznikla ako dobrovoľná, nepolitická platforma aktérov športového života v Žilinskom kraji.
Autor TASR
Žilina 19. februára (TASR) - Súčasťou dlhodobej snahy o systematický a koordinovaný rozvoj športu v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) je vytvorenie Krajskej športovej rady, ktorú zriadila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová ako svoj stály odborný a poradný orgán pre oblasť športu. Ako informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová, prvé zasadnutie rady sa uskutočnilo vo štvrtok.
Doplnila, že Krajská športová rada vznikla ako dobrovoľná, nepolitická platforma aktérov športového života v Žilinskom kraji. „Jej úlohou bude koordinovať spoluprácu medzi jednotlivými subjektmi, podieľať sa na tvorbe strategických dokumentov a navrhovať riešenia, ktoré podporia šport pre všetkých aj rozvoj talentovanej mládeže,“ uviedla Lacová.
Podľa predsedníčky ŽSK Jurinovej je šport súčasťou zdravého a aktívneho životného štýlu obyvateľov. „Krajská športová rada vytvára priestor pre systematickú spoluprácu odborníkov a športových organizácií s cieľom rozvíjať a podporovať talentovanú mládež, prinášať inovatívne prístupy do športovej prípravy, systematicky zlepšovať športovú infraštruktúru a podporovať rozvoj športu pre všetkých,“ podotkla Jurinová.
Na činnosti rady sa budú podieľať zástupcovia športových zväzov, olympijských a paralympijských výborov a organizácií, ktoré zastrešujú široké spektrum športov od futbalu, hokeja a atletiky až po šport zdravotne znevýhodnených športovcov. „V roku 2026 sa rada zameria najmä na koordináciu športových aktivít v kraji, podporu športu pre všetkých, spoluprácu so školami a prípravu stratégie rozvoja športu v Žilinskom kraji po roku 2027,“ uzavrela Lacová.
