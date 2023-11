Jurinová: Modernizáciou SOŠ v D. Kubíne chceme zvýšiť záujem o štúdium

Dolný Kubín 13. novembra (TASR) - Modernizácia Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej v Dolnom Kubíne má prispieť k zvýšeniu záujmu žiakov o štúdium. Uviedla to predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová. Škola má nové dielne a zmodernizovanú telocvičňu.



Polytechnická škola ponúka štúdium v ôsmich učebných a študijných odboroch. Zabezpečuje prípravu žiakov pre oblasť strojárenstva, elektrotechniky, automobilového opravárstva a je zapojená do systému duálneho vzdelávania. Jurinová vyzdvihla, že škola dlhodobo spolupracuje so všetkými významnými zamestnávateľmi z Oravy. "Absolventi sú veľmi žiadaní zo strany miestnych regionálnych strojárenských firiem, ktoré zaznamenávajú prudký nárast, v blízkosti školy sa nachádza priemyselný park. Títo zamestnávatelia však často nenachádzajú na trhu práce potrebný počet kvalifikovaných pracovníkov," ozrejmila predsedníčka ŽSK.



V nových moderných dielňach sa žiaci vzdelávajú v plnom rozsahu od tohto školského roka. Rekonštrukcia stála viac ako 1,6 milióna eur. Stavebnými úpravami prešla v uplynulom období aj telocvičňa, pričom celkové náklady predstavujú takmer milión eur.



Škola chce v rámci ďalších plánov debarierizovať budovu teoretického vyučovania, vybudovať decentralizovanú plynovú kotolňu v školskej jedálni a zrekonštruovať zváračskú školu.