Jurinová: Most v Korytnici možno odovzdajú do užívania koncom novembra

Korytnica 24. septembra (TASR) - Most v kúpeľnej osade Korytnica na Liptove by mohli odovzdať do užívania koncom novembra. Uviedla to predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová. Dodala, že robia jeho rozsiahlu rekonštrukciu.



"Veľká voda nás skúšala nielen v posledných dňoch. Vo februári povodne vážne poškodili most v Korytnici, kde sme riešili mimoriadnu situáciu a vybudovali dočasné premostenie. Nedávno sa nám podarilo úspešne spustiť rozsiahlu rekonštrukciu mosta a veríme, že koncom novembra ho budeme môcť odovzdať do užívania," skonštatovala Jurinová.



Predsedníčka ŽSK poznamenala, že úspešný postup prác je viditeľný aj pri opravách mostov v Trstenej a Ústí nad Priehradou na Orave, kde dokončenie predpokladajú ku koncu roka.



Korytnický most sa nachádza na jedinej prístupovej komunikácii do osady. Vo februári tohto roka došlo vplyvom výdatných zrážok k jeho podmytiu a zatopeniu. V úseku urobili zabezpečovacie práce a obchádzkovú trasu. Samosprávny kraj vtedy informoval, že pôvodný most plánujú zbúrať a na jeho mieste postaviť nový.