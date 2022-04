Jurinová: Obnova mosta cez Oravskú priehradu môže stáť až 15 mil. eur

Námestovo 10. apríla (TASR) – Projektová dokumentácia k rekonštrukcii problematického mosta cez Oravskú priehradu v Námestove by mala byť do mesiaca hotová. Pre TASR to potvrdila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová. Podľa jej slov sa môže suma za obnovu vyšplhať na 12 až 15 miliónov eur, na čo kraj nemá vlastné zdroje. Ubezpečila však, že ich budú hľadať.



Most je projektovaný s cyklochodníkom. Jurinová na sociálnej sieti napísala, že spustenie rekonštrukcie je reálne najskôr v polovici budúceho roka. A to za predpokladu, že ŽSK nájde zdroje financovania. Dodala, že v súvislosti s pripravovanou projektovou dokumentáciou rokovali s námestovskou samosprávou aj so Slovenskou správou ciest (SSC), aby sa do nej zapracovalo všetko potrebné.



Predsedníčka ŽSK zároveň informovala, že SSC už má vyhotovenú projektovú dokumentáciu na obnovu ďalšieho problematického mosta. Ten sa nachádza na ceste 1/18 v Oravskej Jasenici, okres Námestovo. "Tento most budú rekonštruovať v polovičnom profile bez vylúčenia nákladnej dopravy, čo zabezpečí dopravnú obslužnosť," skonštatovala. Tento mesiac sa podľa jej slov má začať rekonštrukcia tzv. malého mosta smerom do Námestova.



Jurinová zdôraznila, že v prípade, ak by došlo k úplnej uzávere mostov, Námestovský okres by zostal úplne odstavený od akejkoľvek nákladnej dopravy. "Všetci, uvedomujúc si túto zložitú situáciu, už začali intenzívne konať," podotkla.