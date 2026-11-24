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Jurinová sa po tretí raz ujala funkcie predsedníčky Žilinského kraja
Erika Jurinová bola kandidátkou koalície Hnutie Slovensko, Za ľudí, Nova, PS, SaS, KDH, Demokrati, Konzervatívci - KÚ, OKS, DS - občianski demokrati Slovenska.
Autor TASR,aktualizované
Bytča 24. novembra (TASR) - Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová v utorok slávnostným zložením sľubu vstúpila do svojho tretieho funkčného obdobia. Na ustanovujúcom zasadnutí krajského zastupiteľstva v Sobášnom paláci v Bytči zložilo sľub aj 51 z 56 zvolených poslancov. Ján Blcháč, Jozef Cech, Miroslav Dráb, Igor Janckulík a Ján Podmanický zložia poslanecký sľub neskôr.
Jurinová vo svojom príhovore poznamenala, že krajskú samosprávu čakajú podstatne náročnejšie výzvy než v minulom volebnom období. „Mení sa demografická štruktúra celej spoločnosti, obyvateľstvo starne. Bude pribúdať ľudí, ktorí budú potrebovať sociálnu aj zdravotnú starostlivosť. Zásadne sa mení aj trh práce. Digitalizácia, automatizácia aj umelá inteligencia menia profesie aj požiadavky na vzdelanie. To, čo dnes považujeme za dostatočnú kvalifikáciu, už o niekoľko rokov nebude stačiť,“ podotkla predsedníčka ŽSK.
Ambíciou staronového vedenia kraja je robiť viac, ako len udržiavať zverené veci. „Musíme vytvárať podmienky na to, aby náš kraj obstál o desať či 20 rokov. A to bude opäť vyžadovať aj rozhodnutia, ktoré nemusia byť vôbec jednoduché a ani populárne. Musíme vedieť určiť priority, efektívne využívať verejné zdroje a mať odvahu meniť aj to, čo dlhé roky fungovalo, ale už prestáva zodpovedať potrebám spoločnosti,“ dodala Jurinová.
Počet poslancov sa oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu znížil z 57 na 56. Celkovo 21 poslancov je nových. V Zastupiteľstve ŽSK bude pôsobiť 28 nezávislých poslancov. Koalícia KDH, Hnutie Slovensko, PS, SaS, Demokrati, Za ľudí, Konzervatívci-KÚ získala 16 poslaneckých mandátov a koalícia Smer-SD, Hlas-SD, DOMOV-NS získala 11 poslaneckých mandátov. Jedného poslanca má v zastupiteľstve ŽSK hnutie Republika.
Erika Jurinová bola kandidátkou koalície Hnutie Slovensko, Za ľudí, Nova, PS, SaS, KDH, Demokrati, Konzervatívci - KÚ, OKS, DS - občianski demokrati Slovenska. Získala 134.617 hlasov, čo predstavuje viac ako 52 percent všetkých platných hlasov. Zvíťazila pred Igorom Chomom, ktorý kandidoval za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, DOMOV-NS a získal 66.725 hlasov.
Jurinová vo svojom príhovore poznamenala, že krajskú samosprávu čakajú podstatne náročnejšie výzvy než v minulom volebnom období. „Mení sa demografická štruktúra celej spoločnosti, obyvateľstvo starne. Bude pribúdať ľudí, ktorí budú potrebovať sociálnu aj zdravotnú starostlivosť. Zásadne sa mení aj trh práce. Digitalizácia, automatizácia aj umelá inteligencia menia profesie aj požiadavky na vzdelanie. To, čo dnes považujeme za dostatočnú kvalifikáciu, už o niekoľko rokov nebude stačiť,“ podotkla predsedníčka ŽSK.
Ambíciou staronového vedenia kraja je robiť viac, ako len udržiavať zverené veci. „Musíme vytvárať podmienky na to, aby náš kraj obstál o desať či 20 rokov. A to bude opäť vyžadovať aj rozhodnutia, ktoré nemusia byť vôbec jednoduché a ani populárne. Musíme vedieť určiť priority, efektívne využívať verejné zdroje a mať odvahu meniť aj to, čo dlhé roky fungovalo, ale už prestáva zodpovedať potrebám spoločnosti,“ dodala Jurinová.
Počet poslancov sa oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu znížil z 57 na 56. Celkovo 21 poslancov je nových. V Zastupiteľstve ŽSK bude pôsobiť 28 nezávislých poslancov. Koalícia KDH, Hnutie Slovensko, PS, SaS, Demokrati, Za ľudí, Konzervatívci-KÚ získala 16 poslaneckých mandátov a koalícia Smer-SD, Hlas-SD, DOMOV-NS získala 11 poslaneckých mandátov. Jedného poslanca má v zastupiteľstve ŽSK hnutie Republika.
Erika Jurinová bola kandidátkou koalície Hnutie Slovensko, Za ľudí, Nova, PS, SaS, KDH, Demokrati, Konzervatívci - KÚ, OKS, DS - občianski demokrati Slovenska. Získala 134.617 hlasov, čo predstavuje viac ako 52 percent všetkých platných hlasov. Zvíťazila pred Igorom Chomom, ktorý kandidoval za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, DOMOV-NS a získal 66.725 hlasov.