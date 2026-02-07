< sekcia Regióny
Jurinová: Spojenie škôl v Ružomberku bude zatiaľ administratívne
Autor TASR
Ružomberok 7. februára (TASR) - Pod spoločné vedenie sa od školského roka 2026/2027 bude v Ružomberku spájať Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb, SOŠ polytechnická, Škola umeleckého priemyslu a Obchodná akadémia. Spojenie štyroch stredných škôl bude zatiaľ prevažne administratívne. Pre TASR to uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová s tým, že do budúcna pripravujú v rámci projektu optimalizácie týchto stredných škôl v Ružomberku rekonštrukciu, na ktorú sa realizuje projektová dokumentácia.
Financie na pripravovanú rekonštrukciu vo výške približne päť miliónov eur ŽSK bude čerpať z Operačného programu Slovensko. „Postupne budeme rekonštruovať aj hlavnú budovu. Tým, že sme v areáli tých troch pôvodných škôl odkúpili od súkromníka budovu, do ktorej by sme chceli v nejakom čase osadiť dielne, očakávame, že o niekoľko rokov by sa presťahovala aj SOŠ polytechnická reálne do areálu troch škôl,“ vysvetlila Jurinová.
ŽSK ide o to, aby táto zmena nijakým spôsobom neovplyvnila prácu učiteľov ani študentov. „Dôležití sú pre nás hlavne študenti, pretože potrebujeme, aby boli vzdelávaní vo všetkých odboroch, do ktorých nastúpia. Oni tú zmenu nemôžu nijakým spôsobom pocítiť,“ priblížila predsedníčka. Zároveň dodala, že v čase sťahovania alebo rekonštrukcie môže dôjsť k nejakým nepredvídaným okolnostiam, keď možno budú musieť žiaci a učitelia zmeniť zvyčajné používanie učební a podobne.
K spojeniu štyroch stredných ružomberských škôl malo pôvodne dôjsť od 1. septembra 2025, ale po schválení pozmeňovacieho návrhu krajského poslanca a primátora Ružomberka Ľubomíra Kubáňa na rokovaní Zastupiteľstva ŽSK 24. marca 2025 bola realizácia projektu odložená na školský rok 2026/2027.
