Jurinová: V Žilinskom kraji fungujú vakcinačné centrá v každom regióne

Žilina 8. januára (TASR) - Vakcinačné centrá a strediská už fungujú v každom regióne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Na sociálnej sieti o tom v piatok informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



"Sú nielen v ministerských nemocniciach, ale i v našich, regionálnych. Prví začali v Liptovskom Mikuláši, kde máme vakcinačné centrum a zároveň malé logistické centrum. Vo štvrtok (7. 1.) vakcíny postupne dorazili aj do nemocníc v Dolnom Kubíne, Trstenej a Čadci, kde zriaďujeme vakcinačné strediská s vakcinačnými ambulanciami," priblížila Jurinová.







V Trstenej vo štvrtok podvečer zaočkovali prvých 40 zdravotníkov, pokračujú do nedele (10. 1.). Po dodaní ďalších vakcín pokračujú podľa predsedníčky ŽSK stanoveným harmonogramom.



"Verím, že toto je cesta, ktorá nás dokáže vrátiť do normálu," dodala Jurinová na sociálnej sieti.