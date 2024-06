Jurinová: Vrbický most odovzdáme do užívania tento mesiac

Liptovský Mikuláš 6. júna (TASR) - Nový Vrbický most v Liptovskom Mikuláši odovzdajú do predčasného užívania už tento mesiac. Informáciu na sociálnej sieti zverejnila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.



"Na základe zmluvy mal byť most hotový až začiatkom augusta. Vďaka miernej zime pokračovali práce omnoho skôr, ako sa predpokladalo, a zhotoviteľovi sa podarilo dokončiť stavbu v predstihu," vysvetlila Jurinová.



Dodala, že zaťažovacia skúška v úvode tohto týždňa dopadla úspešne. Cena výstavby je 2,47 milióna eur. "Na moste je vybudovaný obojsmerný jednostranný chodník, ktorý sa nachádza na ľavej strane smerom na mestskú časť Ploštín," konkretizovala predsedníčka ŽSK.



Zlý technický stav Vrbického mosta si vlani v marci vyžiadal dopravné obmedzenia, boli na ňom zúžené jazdné pruhy a znížená rýchlosť. Ide o frekventovanú spojnicu centra s časťami Iľanovo a Ploštín. Využívajú ho zamestnanci Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pri ceste do práce a prechádza ním tiež mestská autobusová doprava.