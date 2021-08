Jurinová: Žilinský kraj je v zaočkovanosti na piatom mieste

Žilina 13. augusta (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) je v celkovej zaočkovanosti obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19 na piatom mieste spomedzi krajov na Slovensku. Na tlačovom brífingu v Žiline o tom v piatok informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Podľa jej slov to nie je potešujúce, ale ani katastrofické. Zdôraznila, že kraj bude robiť všetko preto, aby sa zaočkovanosť zvýšila.



Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) doplnil, že zaočkovanosť je v niektorých okresoch ŽSK veľmi nízka. "Celková zaočkovanosť populácie v Bytči je 36 percent, Čadca 33 percent, Kysucké Nové Mesto 34 percent, Námestovo 37 percent, Tvrdošín 37 percent. Tieto percentá nás nútia prognózovať, že na konci septembra a začiatkom októbra tam budú z rozhodnutia regionálnych úradov verejného zdravotníctva zatvorené triedy a prerušené vyučovanie," povedal.



Naopak, v Dolnom Kubíne a v Ružomberku je podľa Gröhlinga takmer 70-percentná zaočkovanosť zamestnancov škôl, čo je celoslovenský nadpriemer. "Ak by sme na Slovensku dosiahli 80-percentnú zaočkovanosť zamestnancov škôl, boli by sme veľmi radi," uviedol.



Minister vyhlásil, že vyššia miera zaočkovanosti prispeje k bezpečnejším školám a prezenčnému vyučovaniu. Vyzval ľudí, ktorí ešte váhajú nad očkovaním, aby tak urobili ešte do začiatku školského roka.