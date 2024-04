Jurinová: Žilinský kraj s Trenčianskym prepojí nový úsek cyklochodníka

Žilina 3. apríla (TASR) - Nový deväťkilometrový úsek cyklochodníka prepojí Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) s Trenčianskym samosprávnym krajom. Povedie po Bytču a ŽSK ho chce financovať z programu česko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. Oznámila to v stredu v Žiline predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Dodala, že to bude stáť zhruba šesť miliónov eur a výstavba by sa mohla začať v blízkom období. "Projekt je už podaný, teraz čakáme na dobehnutie všetkých procesov. Počas apríla by mal mať stretnutie monitorovací výbor, na ktorom sa o projekte rozhodne. Keď nám príde vyrozumenie, vieme začať obstarávať zhotoviteľa a do pol roka stavať," priblížila Jurinová pre TASR.



Okrem cyklochodníka pri Bytči by v dohľadnej budúcnosti mal pribudnúť aj ďalší úsek, ktorý pôjde z Nezbudskej Lúčky cez Varín, Nededzu, Gbeľany a skončí sa v Tepličke nad Váhom. "V rámci tohto úseku sa podarí zokruhovať celé Vodné dielo Žilina, čo predstavuje trasu zhruba 30 kilometrov," povedala predsedníčka. Náklady na dielo sa vyšplhajú na sumu okolo 4,5 milióna eur. O pár mesiacov by podľa Jurinovej mohlo dôjsť k vyhodnoteniu projektu, podali ho v rámci plánu obnovy.



Predsedníčka ŽSK zhodnotila, že v kraji dochádza k veľkému rozvoju cykloturistiky a cyklodopravy. Tento rok pokračuje projekt cyklobusov. Jurinová predostrela, že do budúcna by ho radi rozšírili. Záujem o službu zhodnotila ako značný. "Na Turci, Kysuciach a Hornom Považí začnú cyklobusy premávať od 4. mája. Na Orave a Liptove by mali byť spustené k 1. júnu," skonštatovala.