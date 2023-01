Jurinová: Žilinský kraj obmedzil investičné akcie

Žilina 23. januára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) by mal v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vyše 241 miliónov eur. Poslanci budú o jeho návrhu rozhodovať 30. januára. Zostavovanie tohtoročného rozpočtu bolo podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej vzhľadom na rast cien veľmi náročné. Podotkla, že museli obmedziť vlastné investičné akcie a zamerať sa najmä na projekty z eurofondov. Krajské organizácie zas dostali manuál, ako by mali šetriť na energiách.



"Sme v období, keď sa rozpočet netvorí ľahko, máme energetickú krízu, infláciu, vojnu a nám zostala povinnosť v maximálnej miere zachovať fungovanie našich základných povinností, kompetencií, služieb. Rozhodli sme sa, že pôjdeme cestou zachovania všetkých služieb a zvyšovania ich kvality. Chceme venovať všetko úsilie tomu, aby sa nám podarilo ukončiť rozpracované projekty z tohto programového obdobia," povedala Jurinová na pondelňajšej tlačovej konferencii v Žiline. Doplnila, že kraj vidí príležitosť aj v nových výzvach na získavanie externých zdrojov.



Predsedníčka ŽSK priblížila, že rozpočet z vyše 90 percent zamerali na služby, ktoré poskytovali doteraz. "Našim organizáciám zvyšujeme platby zhruba o desať percent. Aj ony však musia pridať ruku k dielu a hľadať vnútorné rezervy," dodala. Šetrenie podľa Jurinovej najviac zasiahne oblasť dopravy, konkrétne spomenula správu ciest, kde už nebudú môcť z vlastných zdrojov robiť toľko menších opráv ako po minulé roky.



Jurinová uviedla, že minulý týždeň zasadli komisie, ktoré ukázali, ako poslanci a kluby reagujú na návrh rozpočtu. Podotkla, že navrhli isté úpravy. Konkretizovala, že išlo o sumu, ktorá súvisí s propagáciou kraja, sumy alokované pre dohodárov a sumy na právne služby. "Spoločne sme si to rozobrali, povedali sme si, v čom vieme nájsť rezervu. Verím, že nájdeme zhodu na tom, aby všetky naše organizácie mohli od februára fungovať v štandardnom režime," podotkla.



Poslanecký klub Hlasu-SD v ŽSK v reakcii na návrh rozpočtu upozornil, že z rokovaní jednotlivých komisií vychádzajú nespokojnosť a obavy, z čoho bude kraj financovať základné fungovanie nemocníc, škôl, sociálnych centier. "V rozpočte vidíme, že vedenie opäť plánuje 300.000 eur na externé právne služby, 377.000 eur na marketing a propagáciu či 398.000 eur na kritizované zmluvy dohodárov. Nesmierne ma mrzí, že chcú takýmto spôsobom vynaložiť financie, obzvlášť v tejto ťažkej dobe. Kraj musí všetky peniaze sústrediť na pomoc ľuďom," poznamenal podpredseda klubu Peter Slyško. Doplnil, že rozpočet sú pripravení schváliť až po akceptácii ich pripomienok. Podľa svojich slov však Slyško verí, že nájdu konsenzus a rozpočet prejde.