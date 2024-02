Jurinová:Na rekonštrukciu všetkých ciest v správe kraja treba 100 mil.

Oravská Lesná 6. februára (TASR) - Na rekonštrukciu všetkých ciest v správe Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je potrebných 100 miliónov eur. Upozornila na to na sociálnej sieti predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Reagovala tak na minulotýždňovú vlnu nespokojnosti so stavom krajských ciest druhej a tretej triedy.



"Dážď, sneh a výkyvy teplôt ovplyvňujú pribúdanie výtlkov, navyše v zimnom období je ich oprava omnoho náročnejšia. Ani rôzne technológie a nový asfalt však nevyriešia dlhé roky 'zakopaný' problém zlej vozovky," zdôraznila Jurinová.



Príkladom toho, aký výsledok prinášajú tzv. riešenia "na efekt", je podľa predsedníčky ŽSK cesta medzi Zákamenným a Oravskou Lesnou, ktorej rekonštrukciu robil kraj za predchádzajúceho vedenia v roku 2017. "Zlá projektová príprava priniesla dnešný výsledok. Využili sme všetky inštitúty, ktoré sme mali k dispozícii, aby sme opravu cesty reklamovali. Firma, ktorá robila zákazku, opakovane odmietala reklamáciu uznať s tým, že chyba je v podmáčaní cesty," vysvetlila. Podotkla, že časť cesty firma opravila a nakoniec skončila v konkurze.



ŽSK si dal spracovať geologický prieskum, ktorý ukázal, že chyba je v neodvodnenom podloží cesty, do ktorého vyvierajú podzemné pramene. V zime zamŕza a trhá vozovku. Nový asfalt bez odvodnenia a opravy celého telesa cesty by podľa Jurinovej nič nevyriešil. Podotkla, že za krátky čas by bola cesta v rovnakom stave, ako je teraz. "Bolo by to iba riešenie na efekt, na krátky čas. Momentálne pripravujeme vyhlásenie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie cesty. Odhadované náklady sú štyri až päť miliónov eur," priblížila.



ŽSK spravuje 1416 kilometrov ciest druhej a tretej triedy. V tomto roku plánuje do cestnej infraštruktúry investovať 27 miliónov eur.