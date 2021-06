Jurkovičova tepláreň v Bratislave je v poslednej fáze kolaudácie

Na archívnej snímke národná kultúrna pamiatka Jurkovičova. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 23. júna (TASR) – Zrekonštruovaná bývalá Jurkovičova tepláreň v Bratislave, národná kultúrna pamiatka, je v poslednej fáze kolaudácie. Kancelárie i kaviareň pre verejnosť by mali byť sprístupnené v auguste. Pre TASR to uviedla hovorkyňa spoločnosti Penta Investments Lenka Vargová.priblížila Vargová. Dokončené a právoplatne skolaudované sú už spoločné priestory, tzv. shell and core.V priebehu augusta by mali byť spustené do prevádzky flexibilné kancelárie BASE, rovnako tak aj kaviareň, ktorá bude sprístupnená pre verejnosť. Reštaurácia má otvorenie naplánované na september. Súčasťou objektu má byť aj multifunkčná sála či galéria moderného umenia.Víziou bolo podľa developera vytvorenie inšpiratívneho a rôznorodého pracovného priestoru, ktorý poskytne zázemie pre prepojenie viacerých skupín užívateľov, od korporátnych klientov po startupy či študentov.podotýka developer.Rekonštruovaná Jurkovičova tepláreň je súčasťou polyfunkčného komplexu Sky Park s mestským parkom od architektky Zahy Hadid, ktorý vyrastá v bývalej industriálnej zóne medzi ulicami Čulenova, Továrenská a Bottova. Súčasťou projektu sú aj štyri rezidenčné veže a dve kancelárske budovy. Jeho súčasťou bude aj nový multifunkčný verejný park s rozlohou viac ako 30.000 štvorcových metrov. Do celého projektu sa má investovať viac ako 420 miliónov eur. Komplexná rekonštrukcia historickej pamiatky si vyžiadala investíciu takmer 12 miliónov eur.