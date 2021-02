Jurkovičovu tepláreň čaká pravdepodobne v marci prvá fáza kolaudácie

Bratislava 17. februára (TASR) – V rámci rekonštrukcie bývalej Jurkovičovej teplárne v Bratislave, národnej kultúrnej pamiatky, pokračujú vnútorné dokončovacie práce v spoločných priestoroch budovy vrátane vstupnej časti, átria či terasy. Kolaudované by mali byť v prvej fáze v priebehu marca. Druhá fáza kolaudácie je odhadovaná na máj a týkať by sa mala nájomných priestorov.



"Otvorenie Jurkovičovej teplárne bude spresnené aj s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s gastroprevádzkami, keďže pre verejnosť je v rámci teplárne určená predovšetkým kaviareň s galériou a reštaurácia," uviedla pre TASR hovorkyňa spoločnosti Penta Investments Lenka Vargová. Cieľom spoločnosti je otvoriť nové priestory začiatkom tretieho kvartála 2021.



Kolaudovanie priestorov rozdelené na etapy je bežnou praxou. V prípade teplárne sú kolaudované najskôr spoločné priestory, tzv. shell and core, aby mohli svoje nájomné priestory uviesť do prevádzky prví nájomcovia. Následne by mali postupne stavebne dokončovať a skolaudovať svoje priestory, tzv. fitouty, aj ďalší nájomcovia. "Najväčšie priestory zaberá coworkingový priestor, ktorý bude stavebne pripravený na kolaudáciu v máji," doplnila Vargová.



Rekonštruovaná Jurkovičova tepláreň je súčasťou polyfunkčného komplexu Sky Park s mestským parkom od architektky Zahy Hadid, ktorý vyrastá v bývalej industriálnej zóne medzi ulicami Čulenova, Továrenská a Bottova. Súčasťou projektu sú aj štyri rezidenčné veže a dve kancelárske budovy. Jeho súčasťou bude aj nový multifunkčný verejný park s rozlohou viac ako 30.000 štvorcových metrov. Do celého projektu sa má investovať viac ako 420 miliónov eur.