Južné opevnenie Trenčianskeho hradu ovládnu stredovekí rytieri

Trenčín 4. júla (TASR) - Rytieri na koňoch, stredoveké súboje, tanec a hry čakajú v sobotu (5. 7.) návštevníkov Trenčianskeho hradu v rámci podujatia Rytieri na Trenčianskom hrade. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.



„Rytieri na Trenčianskom hrade prenesú návštevníkov do stredoveku - do sveta statočnosti, odvahy a rytierskej cti. V priestoroch južného opevnenia hradu sa odohrá celodenný interaktívny program, ktorý očarí deti aj dospelých,“ informuje KOCR.



Podujatie je súčasťou projektu Považská hradná cesta, ktorý spája a oživuje hrady a pevnosti regiónu Považia. Skupina Štvanci predvedie autentický gotický turnaj s jazdeckými disciplínami ako súboj s kopijami či stredoveký lov. Skupina Vir Fortis vtiahne divákov do výcviku, bojových ukážok, inscenovaného divadla aj výučby stredovekých tancov.



Deti si môžu vyskúšať boj v detskej armáde alebo sa zabaviť pri hobby horsingu a iných aktivitách. Súčasťou programu je aj sprievodné vystúpenie skupiny Vres na dolnom nádvorí. Ukážky historických zbraní, dobového života a stredoveká hudba dotvoria atmosféru celého dňa.



Program sa začne od 10.00 h, potrvá do 18.00 h. Vstup je výlučne cez lesopark Brezina. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.