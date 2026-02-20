< sekcia Regióny
Južné svahy Chopku obsadia krňačkové preteky, otvoria ich na námestí
Celkovú atmosféru dotvoria hudobné, spevácke i tanečné vystúpenia. O dobrú náladu sa postará mužská spevácka skupina Gašperani či ľudová hudba Kučeravý javor.
Autor TASR
Brezno 20. februára (TASR) - Južné svahy Chopku budú v sobotu (21. 2.) patriť v poradí už 6. ročníku o Veľkú cenu Jasnej v medzinárodných pretekoch na krňačkách. Okrem súťažiacich zo Slovenska, Česka a Poľska účasť potvrdili aj nemeckí pretekári. Krňačky 2026 slávnostne otvoria už v piatok o 17.00 h na námestí v Brezne. Informovala o tom samospráva a Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.
„Ľudové zvyky našich predkov, lahodné jedlo, energická hudba, tradičné kroje a rozmanitosť sprievodných aktivít zaručia veľkolepú zábavu. Preteky na krňačkách sú predovšetkým skvelým adrenalínovým zážitkom nielen pre pretekárov, ale i fanúšikov tohto netradičného zimného športu,“ konštatovali organizátori. Trať Kosodrevina - Krupová je dlhá 2,5 kilometra s prevýšením 400 metrov a štart je o 11.00 h.
Krňačky sú podujatím, ktoré je významné nielen pre lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry, ale pre celý horehronský región, preto ho tradične odštartujú deň pred samotnými pretekmi piatkovým otváracím ceremoniálom na breznianskom námestí. Celkovú atmosféru dotvoria hudobné, spevácke i tanečné vystúpenia. O dobrú náladu sa postará mužská spevácka skupina Gašperani či ľudová hudba Kučeravý javor. Pretekári a diváci sa okrem slávnostného sprievodu môžu zúčastniť i na súťažiach spätých priamo s tradíciami našich predkov, ktorí krňačky využívali pri zvoze dreva či sena.
Ako doplnila OOCR Región Horehronie, na preteky, ako aj z nich sa možno pohodlne, bezpečne a ekologicky dopraviť Horehronským skibusom, a to z Brezna, cez Pohanské, Bystriansku dolinu až do Krupovej. Skibus bude k dispozícii zdarma pre držiteľov regionálnej zľavovej karty Horehronie Card.