Južný portál tretej vstupnej brány na hrade Čabraď dostavajú na jar

Čabradský Vrbovok 26. októbra (TASR) - Práce na projekte dostavby južného portálu tretej vstupnej brány, ktorý bol realizovaný s finančnou pomocou Banskobystrického samosprávneho kraja, bol nosnou prioritou tohtoročnej sezóny na hrade Čabraď v okrese Krupina. Tak ako po uplynulé roky ju realizovali dobrovoľníci a členovia združenia Rondel, ktoré sa o hrad dlhodobo stará.



„V rámci projektu sa zrealizovalo odliatie niekoľkých chýbajúcich blokov ostenia portálu a doplnilo sa lomové murivo nad bránkou pre peších,“ uviedol pre TASR predseda združenia Albert Loydl.



Práce mohli začať až po podpise zmluvy koncom júla a naplánovaný harmonogram prác sa dostal do sklzu. „Navyše, nám realizáciu skomplikoval fakt, že pre vyťaženosť píly nám objednané rezivo dodali až v týchto dňoch. Preto sa plánované zaklenutie portálu tehlovou klenbou nedalo zrealizovať,“ poznamenal. Tento prvok sa podľa Loydla bude dať urobiť až na jar budúceho roku.



„Napriek tomu projekt vnímame úspešne, pretože sa podarilo zrealizovať ďalšiu etapu obnovy južnej fasády tretej vstupnej brány, a tým sme sa posunuli o ďalší krok k stabilizácii objektu a vytvoreniu bezpečného a reprezentatívneho vstupu do horného hradu,“ konštatoval. Spolu so združením SZOPK Hadie údolie postavili a sprevádzkovali prístrešok pre informátora, ktorý sa nachádza za prvou vstupnou bránou a rozbehli tiež prípravu na stavbu striešky nad vchodom do pivničky pod sýpkou.



„Nemôžem tiež zabudnúť na čistenie hradu od náletov a udržiavania primeraného vzrastu vegetácie. Nerobíme to len pre pohodlie návštevníkov, ale aj pre lepšie životné podmienky pre plazy, ktoré tu majú svoj domov v rámci prírodnej rezervácie zameranej práve na ich ochranu,“ pripomenul Loydl.



Na hrade v minulých rokoch pracovali aj dobrovoľníci z viacerých európskych krajín. Situácia s pandémiou nového koronavírusu však aj tento rok pohyb takýchto skupín výrazne obmedzila, a tak pri obnove pomáhali najmä samotní členovia združenia s niekoľkými dobrovoľníkmi.