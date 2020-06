J. Viskupič: V druhom polčase pôjde aj o zmierňovanie dosahov pandémie

Trnava 5. júna (TASR) - Na rozvoj kraja a zmierňovanie dosahov pandémie sa chce v druhej polovici funkčného obdobia zamerať predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. Uviedol to počas hodnotenia prvých dvoch a pol roka od svojho nástupu na post v krajskej samospráve.



Doteraz sa podľa Viskupiča novému vedeniu podarilo kraj finančne ozdraviť. "Vďaka správaniu sa rozumného hospodára sme v dobrých časoch vytvorili finančnú rezervu, ktorá je pripravená zmierniť finančné dosahy pandémie," konštatoval.



Za uplynulé obdobie radí k najväčším úspechom otvorenie nového centra sociálnych služieb v Galante. "Od decembra minulého roka slúži ľuďom a vzniklo v neslávne známych priestoroch po bývalom Čistom dni," povedal Viskupič. V oblasti dopravy TTSK zvolil podľa neho systematický prístup k oprave a modernizácii ciest z vlastných kapitálových výdavkov aj eurofondov. S tým súvisí aj prebiehajúca radikálna obmena zastaranej techniky určenej na správu a údržbu ciest. Na prilákanie študentov do systému duálneho vzdelávania pripravil TTSK balík výhod, ktorý zahŕňa štipendiá alebo bezplatné cestovanie v prímestských autobusoch. Obyvateľom odľahlých obcí v okrese Senica kraj ponúka službu autobus na zavolanie, s ktorého rozšírením sa počíta aj do vybraných obcí v okresoch Hlohovec, Piešťany či Skalica.



"Po dlhých rokoch sa rozvoj kultúry dostal medzi priority kraja. Zásluhou novej riaditeľky sa z Divadla Jána Palárika v Trnave znovu stáva širokospektrálne centrum kultúry," konštatoval Viskupič. Už rozbehnutým je projekt kultúrneho a kreatívneho centra Arta v Piešťanoch, ktorý je v spolupráci s tretím sektorom realizovaný v priestoroch, pre ktoré kraj hľadal novú verejnú funkciu v rámci politiky pozastavenia predaja svojho majetku. Iným symbolom resuscitácie majetku je podľa jeho slov Letisko Piešťany. Po záchrane pred likvidáciou v poslednej chvíli začína plniť funkciu regionálneho letiska a minulý rok sa tam uskutočňovali prvé charterové lety a vrátil sa Festival letectva Piešťany.



V druhom polčase sa kraj zameria na rozvoj sociálnej infraštruktúry vrátane športovísk i rozširovania služieb v oblasti zdravotníctva, plánuje zefektívniť riešenie veľkých výziev v oblasti cestnej infraštruktúry, čo si nevyhnutne vyžaduje spoluprácu so štátom. Ide napríklad o riešenie dopravy v Hlohovci či výstavbu obchvatov Senice a Jablonice, centrami ktorých dnes prechádza dôležité dopravné spojenie s Českou republikou. "Zároveň chceme urýchliť výstavbu cyklotrás, jedného z predpokladov rozvoja cestovného ruchu a zelenej mobility, s ktorou súvisí aj zámer prilákania cestujúcich do autobusovej dopravy. Máme pred sebou ešte dva a pol roka a som presvedčený, že sa nám podarí realizovať veľa užitočných projektov pre ľudí," doplnil Viskupič.