K 50. výročiu Liptovskej Mary pripravili v L. Mikuláši tri výstavy

Liptovský Mikuláš 3. júna (TASR) - Liptovská Mara sa stala podľa Kataríny Gallovej z Liptovskej galérie P. M. Bohúňa výraznou mnohoúčelovou dominantou s lokálnym, ale aj celoslovenským významom od jej stavby až podnes. K 50. výročiu jej napustenia pripravili v Liptovskom Mikuláši dve výstavy v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa a jednu v Galérii Kolomana Sokola. Ich spoločná vernisáž sa uskutoční v utorok o 16.30 h v hlavnej budove Liptovskej galérie P. M. Bohúňa.



Prvá z výstav má kunsthistorický charakter a je venovaná modernému a postmodernému umeniu 20. storočia z umeleckých zbierok slovenských umenovedných a historických inštitúcií. „Výstava s názvom Tvárna voda prezentuje dobové krajinárske zobrazenia Liptovskej Mary a okolia, pre ktoré je charakteristická ambivalentnosť pamäti miesta - na jednej strane množstvo stratených miest a na druhej strane novonájdený život na brehu priehrady s žitou realitou rekreačných i ekologických aspektov,“ uviedla Gallová. Výstava potrvá do 1. novembra.



Druhá výstava s názvom Hladina horizontu - Horizont hladiny je venovaná súčasnému umeniu. „Prezentuje súčasné diela v médiu sochy, objektu, maľby, fotografie či videa. Sústreďuje sa čiastočne na autorov, ktorí sú aj geograficky spriaznení s regiónom. Najmä na tých, ktorí sa venujú skúmaniu industrializovanej krajiny,“ doplnila Gallová s tým, že do výstavy boli zaradené už existujúce diela, ale špeciálne pre túto výstavu vznikli aj nové diela venované Liptovskej Mare. Výstava bude k dispozícii do 21. septembra.



Treťou časťou je výstava Nemožno všetko pochovať pod vodu v Galérii Kolomana Sokola, ktorá pracuje s autentickým rodinným archívom a reliktami minulosti týkajúcimi sa Liptovskej Mary, ktoré reinterpretuje cez aktuálnu topografiu miesta. Výstava potrvá do 31. augusta. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia.