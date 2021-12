Vysoké Tatry zatraktívnia aj ľadové sochy podľa detských návrhov

Vysoké Tatry 27. decembra (TASR) – Skrášliť turistické strediská vo Vysokých Tatrách majú počas aktuálnej zimnej sezóny aj ľadové sochy vytvorené podľa detských návrhov. Prvé dva ľadové obrazy predstavili verejnosti v pondelok spolu s oficiálnym otvorením najvyššie položenej umelej ľadovej plochy v Starom Smokovci.



"Nápad vytvoriť ľadové sochy vznikol ako podpora návštevnosti Tatranského ľadového dómu. Zámer bol preniesť jeho ľadovú krásu aj do turistických stredísk," uviedla pre TASR za oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Sandra Hupková s tým, že prvé dva ľadové obrazy sa nachádzajú pri turistickom informačnom centre a pri novootvorenom klzisku v Starom Smokovci. Ďalšie ľadové výtvory by mali počas januára pribudnúť nielen v tejto tatranskej osade, ale i pri Štrbskom plese. Návrhy na ľadové sochy a obrazy pochádzajú od žiakov základnej umeleckej školy v Tatranskej Lomnici, zrealizovať ich mali ich pedagógovia.



Hupková zároveň pripomenula, že Región Vysoké Tatry sa túto zimnú sezónu rozhodol predĺžiť otváracie hodiny Tatranského ľadového dómu, otvorený je denne od 9.00 do 18.15 h. Vstup doň je v súlade v aktuálne platnými protipandemickými opatreniami v režime OP.



V rovnakom režime funguje i novootvorená umelá ľadová plocha pri rezorte Hrebienok II. Podľa slov primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša vzniklo najvyššie položené vonkajšie klzisko na Slovensku z iniciatívy samosprávy, Regiónu Vysoké Tatry a tiež rezortu, pričom jeho výstavba mala trvať päť dní. Kapacitne môže ľadovú plochu naraz využívať osem korčuliarov.