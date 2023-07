K dohode medzi DFN Košice a VšZP stále nedošlo, rokovania pokračujú

Košice 3. júla (TASR) - Detská fakultná nemocnica (DFN) v pondelok potvrdila, že prebiehajú ďalšie rokovania so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) o novej zmluve. "Do podpisu vzájomnej dohody so zdravotnou poisťovňou naďalej zostáva v platnosti režim poskytovania iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti v DFN Košice," informoval riaditeľ nemocnice Andrej Koman.



DFN v piatok (30. 6.) oznámila, že od 1. júla neposkytuje poistencom VšZP žiadnu plánovanú ústavnú ani ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Dôvodom je chýbajúci zmluvný vzťah medzi nemocnicou a poisťovňou.



"Veríme, že dôjde čo najskôr k podpisu zmluvy s VšZP, a. s., aby mohlo byť obnovené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v DFN Košice v plnom rozsahu," uviedol v pondelok Koman. Podľa neho pokračujú rokovania súvisiace so znením novej zmluvy, mechanizme a spôsobe úhrady oprávnených nárokov nemocnice za poskytnutú zdravotnú starostlivosť detským pacientom z východoslovenského regiónu.



Riaditeľ DFN v piatok skonštatoval, že poisťovňa nebola ochotná v rámci novej zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti od 1. júla poskytnúť nemocnici mesačný objem finančných prostriedkov vo výške vyprodukovaných výkonov tak, aby DFN mohla naďalej poskytovať detským pacientom potrebnú zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu a bez obmedzenia. Podľa nedeľného (2. 7.) vyjadrenia VšZP, DFN Košice napriek výraznému zvýšeniu platieb nebola ochotná dospieť k dohode. Plánovanú zdravotnú starostlivosť majú poistenci podľa VšZP zabezpečenú u zmluvných poskytovateľov, predovšetkým v regióne Košice a Prešov.