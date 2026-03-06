< sekcia Regióny
K dopravného podniku Prešov pribudlo päť nízkopodlažných autobusov
Prvý z týchto autobusov vyrazí na prešovské cesty v sobotu.
Autor TASR
Prešov 6. marca (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) rozšíril svoj vozový park. Od súkromnej spoločnosti si prenajal päť nízkopodlažných autobusov, ktoré sa už nachádzajú v depe. Aktuálne prebieha proces informačno-tarifného dovybavenia týchto vozidiel, pričom prvý z pätice autobusov v sobotu (7. 3.) zaradia do ostrej prevádzky. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Ako povedal, DPMP prevádzkoval 45 autobusov, ku ktorým teraz pribudlo spomenutých päť jazdených, 12-metrových autobusov z produkcie mníchovského výrobcu. Tieto klimatizované autobusy boli vyrobené v roku 2020 a sú určené pre bežnú mestskú prevádzku. Ide o prenajaté vozidlá, ktoré využívali v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Pätica autobusov posilní prepravné kapacity DPMP v čase nedostatku prevádzkyschopných vozidiel.
Prvý z týchto autobusov vyrazí na prešovské cesty v sobotu. Ďalšie štyri autobusy sa objavia v premávke v najbližších dňoch po inštalácii palubných počítačov, informačných tabúľ či prístrojov na označovanie cestovných lístkov. Cieľom podľa Hudáka je, aby boli tieto vozidlá po technickej a prevádzkovej stránke kompatibilné s tarifným systémom dopravcu. DPMP s nimi počíta na celodenných autobusových službách, pričom jazdiť budú na viacerých linkách.
Mestské autobusy sú vybavené systémom, ktorý významne pomáha zvyšovať hospodárnosť prevádzky a redukuje emisie. Ide o takzvaný mild-hybridný systém, ktorý kombinuje dieselový motor s elektrickým podporným pohonom a inteligentným energetickým manažmentom. Všetkých päť autobusov už prešlo vstupnou technickou prehliadkou v DPMP.
„Na základe tejto kontroly môžeme konštatovať, že vozidlá sú vo veľmi dobrom technickom stave, a to vrátane interiéru a karosérie,“ uviedol riaditeľ úseku údržby DPMP Vladimír Mišenčik.
Na základe zmluvy so súkromnou spoločnosťou bude DPMP platiť za prenájom týchto autobusov 3909,22 eura bez DPH mesačne. Celkovo bolo vysúťažených osem vozidiel, pričom zostávajúce tri prenajaté autobusy budú do vozového parku dopravcu doplnené neskôr.
„Oslovili sme päť subjektov zo Slovenska a dostali sme dve ponuky, ktoré sme vyhodnotili ako úspešné. Jeden subjekt od kontraktu odstúpil a napokon sme uzavreli dohodu s Man Slovakia. Sme naozaj radi, že sa to podarilo, pretože situácia na trhu jazdených autobusov na Slovensku je veľmi zlá a takéto kvalitné vozidlá sa takmer nikde nedajú zohnať,“ doplnil výkonný riaditeľ DPMP Juraj Hrehorčák.
