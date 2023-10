K Dušičkám pripravili v Trnave aj špeciálny autobus

Trnava 19. októbra (TASR) - Mimoriadnu autobusovú linku a predĺžené otváracie hodiny cintorínov zabezpečilo mesto Trnava pre nadchádzajúci Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Mimoriadna zberná linka číslo 25 z Kopánky cez Špačinskú, sídlisko Družba, železničnú stanicu, Hospodársku, Prednádražie a Študentskú na cintoríny na Ulici Terézie Vansovej a v Kamennom mlyne bude premávať iba 1. novembra a to v hodinových intervaloch. Keďže autobus prejde podstatnú časť mesta, jeho jazda na trase z koncových zastávok potrvá takmer hodinu a bude mať 29 zastávok. Linka supluje nedávno zrušenú linku číslo 13, ktorá k cintorínom premávala.



Cintoríny budú otvorené od 7.00 do 22.00 h od štvrtka 26. októbra do piatka 10. novembra. Radnica tradične očakáva zvýšenú návštevnosť, pre bezpečnosť posilní mestská polícia hliadky. "Upozorňujeme, že na parkovanie pri cintorínoch môžu návštevníci tak ako v predchádzajúce roky využiť len parkoviská a parkovacie plochy na to určené," uviedla hovorkyňa.



Mesto sa zároveň opätovne obracia na návštevníkov pietnych miest, aby zvážili použitie výzdoby hrobov z prírodných materiálov. "Ozdoby a sviečky z takýchto materiálov dokážeme odseparovať a nebudú zbytočne putovať na skládku. Sklenené kahance či svietniky môžeme používať opakovane, ich plastové a kovové časti je možné odseparovať do príslušného kontajnera. Živé kvety bez plastových obalov, stužiek a drôtikov, kvety z kvetináčov, burinu, lístie či konáriky môžeme vytriediť do nádoby na triedený odpad," doplnila Majtánová.