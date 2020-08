Počas archeologického výskumu v Krásnej Hôrke našli vzácne artefakty

Krásnohorské Podhradie 26. augusta (TASR) – Artefakty prevažne zo 16. a 17. storočia sa podarilo nájsť archeológom počas záchranného výskumu, ktorý pre potrebu projektovania a obnovy hradu realizujú od 4. augusta do konca novembra na Krásnej Hôrke pri Krásnohorskom Podhradí v Rožňavskom okrese. O doterajších výsledkoch informoval na brífingu na hrade archeológ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Peter Bednár.,“ priblížil archeológ.Väčšina sond je podľa neho v stredovekom jadre hradu, pričom práce sú v rôznom štádiu rozpracovania.,“ povedal Bednár.Medzi najzaujímavejšie nálezy podľa neho patria zvyšky včasnogotickej a ďalšej neskorogotickej hradby, ako aj niektoré artefakty. „,“ priblížil archeológ s tým, že niektoré nálezy je možné datovať aj do 15. storočia, z najstaršej etapy hradu z 13. storočia však nenašli nič.Ako pokračoval, medzi nálezmi je aj medený pliešok, aký zatiaľ na Krásnej Hôrke nebol objavený. „,“ načrtol archeológ. Dáva to však podľa neho predpoklad, že aj na Krásnej Hôrke fungovala falšovateľská dielňa. „,“ dodal.Rozsah nálezov podľa Bednára ovplyvňuje aj fakt, že hrad bol od založenia v 13. storočí až doteraz „živý“. „,“ zakončil archeológ.