K. Janas: Odberné miesta bez vojakov a zdravotníkov neotvoríme

Považská Bystrica 28. októbra (TASR) – Odberné miesta v okresoch Považská Bystrica a Púchov, v ktorých nebude príslušník Ozbrojených síl (OS) SR a zdravotníci, sa neotvoria. Po stretnutí primátorov a starostov miest a obcí Považskobystrického a Púchovského okresu s predstaviteľmi OS SR, zdravotníkmi, hasičmi, hygienikmi a členmi krízového štábu to povedal považskobystrický primátor Karol Janas.



Mestu sa podľa neho prihlásil dostatočný počet dobrovoľníkov. Tí však, podobne ako zdravotníci a vojaci, musia byť pretestovaní ešte pred začiatkom víkendového plošného testovania.



„Po piatkovom pretestovaní môže vyskočiť, že je niekto z nich pozitívny, a to nám môže celé zabrzdiť. Od soboty (31. 10.) rána bude fungovať krízový štáb, ktorý v prípade, že by bolo potrebné zlučovať alebo meniť odberné miesta, bude situáciu operatívne riešiť,“ zdôraznil Janas.



V Považskej Bystrici bude podľa primátora 34 odberných miest, časť z nich bude v exteriéroch. O ich vhodnosti na odbery rozhodovali príslušníci OS SR v spolupráci s hygienikmi. „Nie všetky miestnosti sú podľa našich predstáv. Žiaľ, v tomto prípade mesto nemá rozhodovacie právomoci. Každé rozhodnutie je na OS SR. My to rešpektujeme, pretože za úspech oboch odberových dní je zodpovedná armáda,“ pripomenul primátor s tým, že mesto pripravilo všetko, čo bolo v jeho kompetencii a snaží sa vybaviť aj stravu pre odberové tímy.



„Vojaci a zdravotníci majú stravu zabezpečenú, ale pre istotu zabezpečí mesto viac stravy aj pre zdravotníkov. Nie je totiž možné, aby tam ľudia boli od rána do večera a nemali žiadnu stravu,“ uzavrel Janas.



Ako dodal, pre zamestnancov mesta zabezpečila radnica aj ochranné pomôcky vrátane ochranných oblekov. „Neviem, či preto, že tam boli ministri, ale na Orave mali všetci aj ochranný odev. Poskytla im ho armáda. Dnes sme dostali pokyn, že stačia iba rukavice a rúška. Nám to nepripadá ako bezpečné, ani pre zamestnancov, ani pre ľudí, ktorí budú prichádzať na testovanie. Rozhodli sme sa, že pre našich zamestnancov zabezpečíme kompletné ochranné odevy,“ doplnil primátor.