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K. Janas sa bude uchádzať o post primátora Považskej Bystrice
Základnou prioritou pre najbližšie volebné obdobie je podľa neho stabilizácia mladých rodín v Považskej Bystrici a s ňou súvisiaca bytová výstavba.
Autor TASR
Považská Bystrica 20. augusta (TASR) - Úradujúci považskobystrický primátor Karol Janas sa bude v októbrových komunálnych voľbách piatykrát uchádzať o post primátora mesta. Dôvodom je snaha pokračovať v rozbehnutých projektoch a napĺňanie nových vízií rozvoja mesta. TASR o tom Janas informoval počas štvrtkového ohlásenia kandidatúry.
„Naše mesto je po štyroch volebných obdobiach stabilizované po finančnej, personálnej i spoločenskej stránke. Máme pevné základy, na ktorých sa dá stavať, chceme posunúť mesto kvalitatívne dopredu,“ zdôraznil primátor.
Základnou prioritou pre najbližšie volebné obdobie je podľa neho stabilizácia mladých rodín v Považskej Bystrici a s ňou súvisiaca bytová výstavba. Výhodou je zmena územného plánu mesta, v ktorej vyšli v ústrety obyvateľom, aby neboli nútení hľadať si stavebné pozemky v okolí mesta.
„V meste sme vytypovali lokality, kde môžeme cez Štátny fond rozvoja bývania spustiť masívnu výstavbu nájomných bytov, aby sme poskytli dôstojné bývanie aj mladým rodinám,“ zdôraznil Janas. Ako dodal, ďalšími prioritami sú komplexné rekonštrukcie základných škôl, mestských športovísk, najmä zimného štadióna. Mesto chce tiež udržať tempo investícií do občianskej vybavenosti, ciest, chodníkov a parkovísk, naďalej chcú investovať i do podpory spoločenských, športových a kultúrnych organizácií.
Za posledné roky volebného obdobia je podľa vlastných slov najviac hrdý na záchranu dvoch ikonických stavieb - mestskej kalvárie a kaplnky sv. Heleny na sídlisku Rozkvet, ktorá vyhorela. Rovnako ho teší postupná rekonštrukcia domu kultúry, ktorý opäť slúži Považskobystričanom.
„Teší ma tiež rozsiahle budovanie mestských parkov v centrálnej mestskej zóne pri fontáne, na sídlisku Rozkvet, zrekonštruovali sme park pri nemocnici a v Strojárenskej štvrti. V poslednom volebnom období sa nám podarilo postaviť lávku cez Váh, ktorá spája dve turisticky najvýznamnejšie miesta - Manínsku tiesňavu s hradom Bystrica,“ doplnil primátor.
Janas kandiduje za primátora za stranu Hlas-SD v koalícii so stranou Smer-SD a Slovenskou národnou stranou. Teší ho aj podpora Kresťanskodemokratického hnutia, nezávislých kandidátov i osobností kultúrneho, spoločenského a športového života.
Kandidatúru na post primátora Považskej Bystrice ohlásil okrem Janasa aj nezávislý kandidát Maroš Chudovský.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Naše mesto je po štyroch volebných obdobiach stabilizované po finančnej, personálnej i spoločenskej stránke. Máme pevné základy, na ktorých sa dá stavať, chceme posunúť mesto kvalitatívne dopredu,“ zdôraznil primátor.
Základnou prioritou pre najbližšie volebné obdobie je podľa neho stabilizácia mladých rodín v Považskej Bystrici a s ňou súvisiaca bytová výstavba. Výhodou je zmena územného plánu mesta, v ktorej vyšli v ústrety obyvateľom, aby neboli nútení hľadať si stavebné pozemky v okolí mesta.
„V meste sme vytypovali lokality, kde môžeme cez Štátny fond rozvoja bývania spustiť masívnu výstavbu nájomných bytov, aby sme poskytli dôstojné bývanie aj mladým rodinám,“ zdôraznil Janas. Ako dodal, ďalšími prioritami sú komplexné rekonštrukcie základných škôl, mestských športovísk, najmä zimného štadióna. Mesto chce tiež udržať tempo investícií do občianskej vybavenosti, ciest, chodníkov a parkovísk, naďalej chcú investovať i do podpory spoločenských, športových a kultúrnych organizácií.
Za posledné roky volebného obdobia je podľa vlastných slov najviac hrdý na záchranu dvoch ikonických stavieb - mestskej kalvárie a kaplnky sv. Heleny na sídlisku Rozkvet, ktorá vyhorela. Rovnako ho teší postupná rekonštrukcia domu kultúry, ktorý opäť slúži Považskobystričanom.
„Teší ma tiež rozsiahle budovanie mestských parkov v centrálnej mestskej zóne pri fontáne, na sídlisku Rozkvet, zrekonštruovali sme park pri nemocnici a v Strojárenskej štvrti. V poslednom volebnom období sa nám podarilo postaviť lávku cez Váh, ktorá spája dve turisticky najvýznamnejšie miesta - Manínsku tiesňavu s hradom Bystrica,“ doplnil primátor.
Janas kandiduje za primátora za stranu Hlas-SD v koalícii so stranou Smer-SD a Slovenskou národnou stranou. Teší ho aj podpora Kresťanskodemokratického hnutia, nezávislých kandidátov i osobností kultúrneho, spoločenského a športového života.
Kandidatúru na post primátora Považskej Bystrice ohlásil okrem Janasa aj nezávislý kandidát Maroš Chudovský.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.