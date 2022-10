K. Janas vyhral primátorské voľby v Považskej Bystrici štvrtýkrát

Považská Bystrica 31. októbra (TASR) – Do kresla primátora Považskej Bystrice nastúpi už na svoje štvrté volebné obdobie Karol Janas. Zvíťazil so ziskom 7132 hlasov (50,93 percenta) pred diplomatom Marošom Chudovským, ktorý dostal 5485 hlasov (39,17 percenta). Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Janas vyzdvihol premyslenú a kvalitnú predvolebnú kampaň svojho najvážnejšieho konkurenta v boji o primátorské kreslo. "Môj súper bol dôstojný a myslím si, že to bol čestný a slušný súboj. Ešte v noci mi zablahoželal k víťazstvu vo voľbách," skonštatoval.



Staronový primátor pripomenul, že nasledovné volebné obdobie bude iné ako to končiace. Verí, že sa nezopakuje covidová a utečenecká kríza. Otázne je, čo prinesie energetická a finančná kríza. Pri konfigurovaní rozpočtu budú musieť zohľadniť všetky riziká.



"Dosť zásadne sa obmenil poslanecký zbor. Preto skôr, ako budeme schvaľovať nejaké rozhodnutia pre budúci rok, musíme si sadnúť s novými poslancami, vypočuť si ich priority a predstavy. Verím, že nájdeme spoločnú reč. Všetci sme v prvom rade Považskobystričania bez ohľadu na politickú príslušnosť," zdôraznil Janas.



Prioritami v novom období bude dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia. Po jej ukončení sa môže mesto dostať až na úroveň 20 % zo súčasnej spotreby elektriny. Radnica chce podľa neho rozširovať okruh osôb, ktorý má bezplatnú mestskú dopravu.



"Máme pripravené projekty za niekoľko miliónov eur. Čakáme len na to, kedy začnú ministerstvá vypisovať výzvy. Zamerať sa chceme aj na plán obnovy, financie z neho by sa dali využiť na rekonštrukciu domu kultúry či budovu bývalej strednej zdravotnej školy," doplnil primátor s tým, že jednou z priorít budú aj vodozádržné opatrenia v meste.