K jarnému upratovaniu Bánoviec nad Bebravou sa môžu pridať obyvatelia

Bánovce nad Bebravou 19. apríla (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou v spolupráci s miestnymi organizáciami pripravili po dvojročnej prestávke veľké jarné upratovanie mesta. Obyvatelia sa do neho budú môcť zapojiť 23. apríla viacerými spôsobmi. Informovala o tom radnica v tlačovej správe.



Do posledného veľkého jarného upratovania v roku 2019 sa zapojilo 200 Bánovčanov, ktorí vyzbierali viac ako 100 vriec odpadu. K účasti na podujatí vyzvali organizátori obyvateľov aj tento rok.



"Dobrovoľníci sa môžu pripojiť k niektorej skupine. Svoje tímy už formujú napríklad centrum voľného času s rybármi, mestské kultúrne stredisko a knižnica, kultúrne centrum Ži:va, školy a ďalší," priblížila radnica s tým, že zoznam tímov a mapku vybraných lokalít, kde sa bude upratovať, bude priebežne zverejňovať na sociálnej sieti Bánovce majú zelenú a na internetovej stránke mesta.



Bánovčania si môžu vytvoriť i vlastnú upratovaciu skupinu, mesto im poskytne vrecia a rukavice, zabezpečí i odvoz odpadu. K jarnému upratovaniu sa môžu obyvatelia pripojiť i organizáciou susedskej brigády pri svojom bytovom dome, mesto im rovnako poskytne pomôcky.



Organizátormi podujatia sú mesto Bánovce nad Bebravou a Občianske združenie Been v spolupráci s organizáciami v meste. Podujatím sa pripoja k iniciatíve Upracme Slovensko.