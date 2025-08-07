< sekcia Regióny
K lepšej informovanosti Krupinčanov má prispieť elektronická tabuľa
Autor TASR
Krupina 7. augusta (TASR) - K skvalitneniu informovanosti obyvateľov a návštevníkov mesta má prispieť nová elektronická úradná tabuľa - smart kiosk, ktorý osadili na Svätotrojičnom námestí v Krupine. Kiosk sa nachádza na chodníku vedľa hlavnej cesty a je k dispozícii 24 hodín denne.
Podľa primátora Radoslava Vazana tam nájdu občania kompletné informácie z mesta, rovnako ako aj na webovom sídle mesta krupina.sk. Podotkol, že tam nájdu mestské oznamy, plánované odstávky sietí či plánované realizácie a projekty, ktoré mesto realizuje. „Kompletne sú tam zazdieľané informácie, ktoré sú pre občanov nášho mesta dôležité,“ poznamenal.
Ovládanie kiosku je vďaka svojej jednoduchosti, rýchlosti a intuitívnosti prispôsobené pre všetkých užívateľov vrátane hendikepovaných, slabozrakých i seniorov. Špecifický displej kiosku navyše umožňuje pracovať s elektronickou úradnou tabuľou nepretržite v akejkoľvek dennej dobe, za každých klimatických podmienok.
Osadenie elektronickej úradnej tabule stálo mesto približne 7000 eur.
