K. Macháčková: Obchvat bude mať význam vtedy, keď bude dokončený celý

Prievidza 15. októbra (TASR) - Obchvat mesta Prievidza pomôže odľahčiť dopravu v meste až po tom, čo bude vybudovaný celý. Poukázala na to opätovne primátorka Katarína Macháčková. Vyhlásenie verejnej súťaže na dodávateľa časti obchvatovej komunikácie podľa jej slov víta.



"Sme radi, že sľuby, ktoré dala vláda SR na svojom výjazdovom zasadnutí, sa plnia. Už máme však istý rešpekt a obávame sa, aby bol výsledok pozitívny. Dúfame, že sa to podarí zrealizovať a na budúci rok by sa mohlo začať s realizáciou, čo by bola úspešná vec pre náš región," komentovala pre TASR vyhlásenie súťaže Macháčková.



Samospráva si podľa nej uvedomuje, že na to, aby bol obchvat obchvatom a splnil si svoju funkciu, musí byť zrealizovaná aj druhá etapa. "Práve príprava podkladov pre druhú etapu je takisto v procese. My sa tým pravidelne zaoberáme a kontaktujeme Ministerstvo dopravy SR. Máme prísľub, že by sa v tomto do konca roka mohlo pokročiť," doplnila a konkretizovala, že ide o vyhlásenie súťaže na štúdiu realizovateľnosti.



Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila verejnú súťaž na dodávateľa výstavby časti obchvatu, konkrétne prvej etapy II. stavby, začiatkom októbra. Náklady na stavbu odhadla približne na 32,6 milióna eur.



Predmetom zákazky je výstavba ďalšej časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. Jej výstavbou vznikne základný komunikačný systém obchvatu I/64 miest Prievidza a Bojnice s konečným cieľom vylúčenia ťažkej tranzitnej dopravy z centra miest, čím sa zníži zaťaženie okolitého prostredia splodinami a hlukom, ozrejmila SSC vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Prvý úsek stavby I/64 - obchvat Prievidza začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.