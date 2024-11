K. N. Mesto očakáva medziročné desaťpercentné zníženie výdavkov

Kysucké Nové Mesto 13. novembra (TASR) - Finančná situácia je veľmi zlá a rátame s desaťpercentným znížením vo výdavkovej časti rozpočtu v porovnaní s rokom 2024. V súvislosti s prípravou rozpočtu na budúci rok to uviedol pre TASR primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda.



"Momentálne pripravujú rozpočet a odovzdávajú na schválenie mestu všetky organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, či už školy a školské zariadenia, Mestské kultúrno-športové stredisko alebo Údržba mesta. Následne bude rozpočet predložený poslancom na pripomienkovanie. Poslancov sme už predtým oslovili a ich požiadavky zapracujeme," poznamenal Mihalda.



Podľa jeho slov už dnes majú zásahy štátnych orgánov negatívne vplyvy na samosprávy. "Pripravujeme sa na ťažké časy. Povinnosti od štátu a ministerstiev nám pribúdajú, avšak bez finančného krytia. Napríklad budúci rok budeme mať povinnosť vyplatiť odmeny viac ako 1000 eur všetkým zamestnancom, na čo budeme musieť hľadať peniaze v rozpočte. To sa môže prejaviť v servise pre občanov a v investíciách," zdôraznil primátor.



Doplnil, že už druhý rok funguje samospráva v úspornom režime a doteraz prijali desiatky úsporných opatrení nielen na úrade, ale aj v Údržbe mesta či v mestskej polícii. "Optimalizujeme personálne kapacity vo všetkých organizáciách mesta, určite príde ku kráteniu rozpočtu školských zariadení, pravdepodobne aj kultúrnych a športových organizácií v meste. V neposlednom rade sa to môže dotknúť aj činnosti Údržby mesta pri kosení, opravách či odhŕňaní snehu," uzavrel Mihalda.