K násilným trestným činom dochádzalo vlani najviac v centre mesta
Polícia sa vlani vo zvýšenej miere zameriavala aj na drobné krádeže, ku ktorým dochádzalo v obchodoch.
Autor TASR
Nitra 14. marca (TASR) - V minulom roku riešila polícia v Nitre takmer 864 trestných vecí. Uvádza sa to v analýze bezpečnostnej situácie, ktorú zverejnili obvodné oddelenia Policajného zboru v Nitre.
Ako pripomenul riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Nitre Vojtech Štráma, najväčší podiel mala majetková trestná činnosť, v rámci násilnej trestnej činnosti bolo zaznamenaných 71 skutkov. „Celkový nápad trestnej činnosti bol teda v minulom roku menší o 220 trestných činov ako v roku 2024,“ skonštatoval.
Lokalitou, v ktorej dochádza najčastejšie k násilným trestným činom, zostáva centrum mesta. Podľa Štrámu ide predovšetkým o ulice Mostná, Farská a Štefániková trieda. „V roku 2025 tu bolo zaznamenaných celkovo 35 násilných trestných činov. Šlo napríklad o ublíženie na zdraví, nebezpečné vyhrážanie či výtržníctvo,“ povedal riaditeľ OR PZ v Nitre. V meste došlo vlani aj k dvom vraždám, ktoré sa polícii podarilo objasniť.
Pri vyšetrovaní trestnej činnosti spolupracujú štátni policajti aj s mestskou políciou (MsP). Využívajú predovšetkým zábery z kamerového systému MsP. „Ten má pre prácu policajtov nenahraditeľný význam. V súčasnej dobe je potrebné tento systém zmodernizovať, čo sa týka kvality záznamu, ktorá je nedostatočná. Taktiež je potrebné zvýšiť počet kamier v obytných štvrtiach Klokočina, Diely a Čermáň,“ uviedol Štráma.
Polícia sa vlani vo zvýšenej miere zameriavala aj na drobné krádeže, ku ktorým dochádzalo v obchodoch. „Možno najväčšia pozornosť bola venovaná týmto krádežiam. V rámci našich opatrení sme vykonávali zvýšenú hliadkovú činnosť v nákupných centrách v rámci celého mesta, čo prinieslo úspech. Riešili sme aj niekoľko útokov voči SBS-károm a voči predavačom. Tento aspekt krádeží v obchodných centrách bol v roku 2025 takým najmarkantnejším,“ doplnil Štráma.
Ako pripomenul riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Nitre Vojtech Štráma, najväčší podiel mala majetková trestná činnosť, v rámci násilnej trestnej činnosti bolo zaznamenaných 71 skutkov. „Celkový nápad trestnej činnosti bol teda v minulom roku menší o 220 trestných činov ako v roku 2024,“ skonštatoval.
Lokalitou, v ktorej dochádza najčastejšie k násilným trestným činom, zostáva centrum mesta. Podľa Štrámu ide predovšetkým o ulice Mostná, Farská a Štefániková trieda. „V roku 2025 tu bolo zaznamenaných celkovo 35 násilných trestných činov. Šlo napríklad o ublíženie na zdraví, nebezpečné vyhrážanie či výtržníctvo,“ povedal riaditeľ OR PZ v Nitre. V meste došlo vlani aj k dvom vraždám, ktoré sa polícii podarilo objasniť.
Pri vyšetrovaní trestnej činnosti spolupracujú štátni policajti aj s mestskou políciou (MsP). Využívajú predovšetkým zábery z kamerového systému MsP. „Ten má pre prácu policajtov nenahraditeľný význam. V súčasnej dobe je potrebné tento systém zmodernizovať, čo sa týka kvality záznamu, ktorá je nedostatočná. Taktiež je potrebné zvýšiť počet kamier v obytných štvrtiach Klokočina, Diely a Čermáň,“ uviedol Štráma.
Polícia sa vlani vo zvýšenej miere zameriavala aj na drobné krádeže, ku ktorým dochádzalo v obchodoch. „Možno najväčšia pozornosť bola venovaná týmto krádežiam. V rámci našich opatrení sme vykonávali zvýšenú hliadkovú činnosť v nákupných centrách v rámci celého mesta, čo prinieslo úspech. Riešili sme aj niekoľko útokov voči SBS-károm a voči predavačom. Tento aspekt krádeží v obchodných centrách bol v roku 2025 takým najmarkantnejším,“ doplnil Štráma.