K návrhu nového grafikonu vlakových spojov prišlo 280 pripomienok

Bratislava 14. júla (TASR) - K navrhovaným zmenám v cestovných poriadkoch, ktoré predložila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), prišla Bratislavskej integrovanej doprave (BID) - koordinátorovi Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) - 280 pripomienok. Zasielali ich cestujúci i dotknuté obce. TASR o tom informovala hovorkyňa BID Eva Vozárová.



Najčastejšie sa opakujúce požiadavky sa týkali zrušenia linky S65. Taktiež zrušenia zastavovania vlakov REX v Bernolákove (linka S60), v Senci (linka S60), v Ivanke pri Dunaji (linka S60), v Šenkviciach (linka S50) i v Sládkovičove (linka S60). Rovnako aj skrátenia linky S55 z Bratislavy iba po Pezinok (požiadavka predĺžiť po Šenkvice). Medzi opakujúcimi sa požiadavkami bolo aj predĺženie sedlového intervalu počas pracovných dní zo súčasných 30 minút na 60 minút (linky S50 a S55).



"Dotknuté obce aj cestujúci mali možnosť pripomienky posielať aj priamo dopravcovi ZSSK alebo objednávateľovi železničnej dopravy, ktorým je ministerstvo dopravy," spresnila Vozárová. BID podľa jej slov pripravuje konkrétne návrhy, ktoré predstaví rezortu dopravy a ZSSK pre lepšie využitie dopravy k čo najvyššej spokojnosti cestujúcich. "Je dôležité, aby sme zamedzili prestupu ľudí z vlakovej dopravy do áut," podotkla Vozárová.



Po zverejnení návrhu zmien spoločnosťou ZSSK na roky 2022/2023, ktoré majú prísť do platnosti 11. decembra 2022, spoločnosť BID informovala, že ide o zásadné zmeny a po ich prijatí bude potrebné rovnako zásadne zmeniť aj cestovné poriadky regionálnej autobusovej dopravy z dôvodu zachovania nadväzností na vlaky.



"Rozsiahlymi zmenami mnohí obyvatelia obcí v Bratislavskom kraji prídu o spojenia, ktoré dosiaľ využívali a budú si musieť vybudovať nové cestovné návyky," skonštatovala Vozárová. Okrem zmeny časov odchodov spojov príde podľa jej slov aj k zrušeniu zastavovania regionálnych expresov na významných prestupných miestach v IDS BK, a to v Šenkviciach, Ivanke pri Dunaji, Bernolákove a Senci. Cestujúci tak podľa BID budú musieť namiesto zrýchlených vlakov použiť klasické zastávkové osobné vlaky, čo im predĺži cestovný čas.