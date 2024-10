K návrhu nového územného plánu Košíc prišlo vyše 1700 pripomienok

Košice 2. októbra (TASR) - K návrhu nového územného plánu (ÚP) Košíc mesto zaregistrovalo 1728 pripomienok. Prevažná väčšina bola podaná elektronicky, posledný deň prišlo viac ako 500 pripomienok. Informoval o tom primátor Košíc Jaroslav Polaček.



Verejnosť mohla zaslať pripomienky do pondelka 30. septembra. Návrh nového územného plánu zobrazuje želaný stav na najbližšie desaťročia pre 300.000 obyvateľov a je založený na výskumoch, analýzach a štatistikách. Odborné názory aj pripomienky obyvateľov majú zaručiť jeho kvalitu v širšom spoločensko-ekonomickom kontexte.



Pripomienkovanie spustili 30. mája. Útvar hlavného architekta mesta pripravil sériu aktivít a podujatí, aby sa Košičania mohli s návrhom zoznámiť. "Ľudia sa zapojili, chceli sa zapojiť a pripomienkujú to, na čo majú nárok, pretože územný plán je jednoducho o spoločenskej dohode, kde sa všetci máme dohodnúť, ako má naše mesto do budúcnosti vyzerať," povedal Polaček.



Nasledovať bude vyhodnotenie pripomienok, ďalšia úprava návrhu a jeho predloženie regionálnemu úradu pre územné plánovanie. Po vydaní súhlasu začne proces schválenia územného plánu mestským zastupiteľstvom a jeho vyhlásenie za všeobecne záväzné nariadenie.



Nový územný plán by mali podľa primátora charakterizovať tri základné aspekty. "Mesto sa chce rozvíjať, teda je tam zabezpečený rozvoj, dbáme na verejný priestor a tlačíme do obrovského množstva zelene, teda zelené mesto, a tretie je skvalitnenie dopravy," povedal Polaček. Potvrdil, že podľa predpokladov by sa nový územný plán mohol dostať na schválenie do mestského zastupiteľstva v júni 2025.