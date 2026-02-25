< sekcia Regióny
K návrhu zonácie TANAP-u vyjadrili výhrady vedecké organizácie SAV
Pod hromadnú pripomienku k zonácii TANAP-u sa podpisujú aj obyvatelia Vysokých Tatier.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Vedecké organizácie Slovenskej akadémie vied (SAV) vyjadrili odborné výhrady k predloženému návrhu zonácie Tatranského národného parku (TANAP). Ako TASR informovali zo SAV, podľa ich poznatkov proces prípravy návrhu neprebehol v dostatočnej miere v spolupráci so širšou vedeckou obcou ani s plným využitím dostupných odborných podkladov, výskumných dát a databáz.
Podľa vedcov je nevyhnutné opierať rozhodnutia o čo najširší odborný konsenzus a aktuálne vedecké poznatky, keďže TANAP patrí medzi najvýznamnejšie územia biodiverzity na Slovensku. Vedecké pracoviská SAV poukazujú najmä na otázky súladu návrhu s legislatívou a medzinárodnými kritériami pre národné parky, rozsah území s nižším stupňom ochrany, ochranu vodných tokov a mokradí či úpravy hraníc parku.
„Vzhľadom na význam tohto územia považujeme za potrebné, aby bol návrh zonácie stiahnutý a následne prepracovaný v úzkej spolupráci s vedeckými autoritami, v súlade s platnou legislatívou, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a s rešpektovaním reálnych prírodných hodnôt našich národných parkov,“ uviedol predseda SAV Martin Venhart. Uviedol tiež, že odborná diskusia a transparentný proces sú základom pre prijatie kvalitných a dlhodobo udržateľných rozhodnutí.
Organizácie SAV sú pripravené aktívne sa podieľať na ďalšej odbornej diskusii a na prípadnom prepracovaní návrhu tak, aby výsledná zonácia zodpovedala zákonným požiadavkám, medzinárodným záväzkom a reálnym prírodným hodnotám našich národných parkov.
Cieľom pripravenej zonácie TANAP-u je podľa ministerstva životného prostredia nastaviť jasné a predvídateľné pravidlá postavené na udržateľnom financovaní, kde bude možné nasmerovať eurofondy v prvom rade na zmysluplné projekty, a to aj s aktívnym zapojením obhospodarovateľov pozemkov.
Pod hromadnú pripomienku k zonácii TANAP-u sa podpisujú aj obyvatelia Vysokých Tatier. Viaceré nedostatky vidí v návrhu i Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Pripomienky zaslala rezortu tiež iniciatíva My sme les spolu s ďalšími organizáciami. Zámer podľa aktivistov nerešpektuje zákon o ochrane prírody ani medzinárodné štandardy, nie je transparentný a zároveň ohrozuje štátne pozemky či plnenie Plánu obnovy a odolnosti SR.
Podľa vedcov je nevyhnutné opierať rozhodnutia o čo najširší odborný konsenzus a aktuálne vedecké poznatky, keďže TANAP patrí medzi najvýznamnejšie územia biodiverzity na Slovensku. Vedecké pracoviská SAV poukazujú najmä na otázky súladu návrhu s legislatívou a medzinárodnými kritériami pre národné parky, rozsah území s nižším stupňom ochrany, ochranu vodných tokov a mokradí či úpravy hraníc parku.
„Vzhľadom na význam tohto územia považujeme za potrebné, aby bol návrh zonácie stiahnutý a následne prepracovaný v úzkej spolupráci s vedeckými autoritami, v súlade s platnou legislatívou, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a s rešpektovaním reálnych prírodných hodnôt našich národných parkov,“ uviedol predseda SAV Martin Venhart. Uviedol tiež, že odborná diskusia a transparentný proces sú základom pre prijatie kvalitných a dlhodobo udržateľných rozhodnutí.
Organizácie SAV sú pripravené aktívne sa podieľať na ďalšej odbornej diskusii a na prípadnom prepracovaní návrhu tak, aby výsledná zonácia zodpovedala zákonným požiadavkám, medzinárodným záväzkom a reálnym prírodným hodnotám našich národných parkov.
Cieľom pripravenej zonácie TANAP-u je podľa ministerstva životného prostredia nastaviť jasné a predvídateľné pravidlá postavené na udržateľnom financovaní, kde bude možné nasmerovať eurofondy v prvom rade na zmysluplné projekty, a to aj s aktívnym zapojením obhospodarovateľov pozemkov.
Pod hromadnú pripomienku k zonácii TANAP-u sa podpisujú aj obyvatelia Vysokých Tatier. Viaceré nedostatky vidí v návrhu i Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Pripomienky zaslala rezortu tiež iniciatíva My sme les spolu s ďalšími organizáciami. Zámer podľa aktivistov nerešpektuje zákon o ochrane prírody ani medzinárodné štandardy, nie je transparentný a zároveň ohrozuje štátne pozemky či plnenie Plánu obnovy a odolnosti SR.