K nehode pri Fekišovciach s tromi obeťami došlo pri predchádzaní

Fekišovce 24. mája (TASR) – K tragickej dopravnej nehode, pri ktorej v pondelok (23. 5.) pri obci Fekišovce v okrese Sobrance zahynuli tri osoby, došlo podľa doterajších zistení polície pri predchádzaní. Zrážku s kamiónom neprežil 54-ročný vodič osobného motorového vozidla a jeho dve spolujazdkyne (47 a 76), informovala TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Vodič (54) osobného motorového vozidla zn. Hyundai IX35 podľa doterajších zistení predchádzal iné vozidlo idúce v tom čase pred ním, začal úkon predchádzania, s vozidlom prešiel do protismernej časti vozovky, kde však došlo k čelnej zrážke s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom značky MAN, ktoré viedol 37-ročný štátny príslušník Poľska," priblížila. Nákladné vozidlo po zrážke odhodilo do priekopy, osobné motorové vozidlo vpravo mimo cestu. Vodič kamióna utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie v michalovskej nemocnici.



Dychová skúška u poľského vodiča požitie alkoholu nepreukázala, prítomnosť alkoholu či iných omamných alebo psychotropných látok u nebohého vodiča má určiť nariadená pitva. Materiálnu škodu vzniknutú nehodou vyčíslili na 20.000 eur.



Po zadokumentovaní dopravnej nehody za účasti znalca z odboru cestná doprava začala polícia v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. "Akou mierou k tejto tragédii prispeli vodiči, ale i to, čo bolo jej presnou príčinou, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania michalovských dopravných policajtov," uzavrela Ivanová.