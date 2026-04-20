K novému režimu sviatkov budú samosprávy pristupovať individuálne
Mimoriadne pracovné voľno udelí 8. mája napríklad aj bratislavský magistrát.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - K novému režimu sviatkov 8. mája a 15. septembra budú jednotlivé samosprávy pristupovať individuálne, viaceré z nich avizovali, že pôjdu formou plateného voľna. Kombináciu režimov možno vo všeobecnosti očakávať aj v prípadne samosprávnych krajov. Niektoré služby však budú musieť fungovať v bežnom režime. Pre TASR to uviedli samosprávne združenia na Slovensku. Zároveň by zo strany štátu prijali jasnú a jednoznačnú komunikáciu, nie dlhodobo rozporné vyjadrenia ministerstiev.
„Každá samospráva pôjde individuálne, ale viaceré samosprávy sa rozhodli, že pôjdu cestou plateného voľna. A viaceré úrady fungujú tak, že práve v piatok bývajú úradné dni trochu kratšie, keďže počas týždňa majú, napríklad v stredu, dlhšiu úradnú dobu,“ skonštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik s tým, že riaditelia škôl avizujú na 8. mája riaditeľské voľno.
Individuálny postup členských miest potvrdila aj Únia miest Slovenska (ÚMS). „Viaceré avizovali, že v daný deň budú mestské úrady zatvorené,“ skonštatovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Za osobitne problematickú považuje únia túto tému najmä v oblasti školstva. Očakáva usmernenie z rezortu školstva.
Individuálny prístup budú mať aj vyššie územné celky. Podľa združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) sa dá vo všeobecnosti očakávať kombinácia režimov. „Časť úradov a organizácií bude fungovať v štandardnom režime, iné pristúpia k obmedzeniam, prípadne využijú inštitút prekážky na strane zamestnávateľa alebo čerpanie dovoleniek,“ poznamenal riaditeľ kancelárie SK8 Matúš Lukačovič. Zvolené riešenia sa budú líšiť podľa typu organizácií a rozhodnutí ich zriaďovateľov. V prípade zariadení sociálnych služieb sa však predpokladá zabezpečenie nevyhnutného chodu.
Samosprávne združenia sa zhodujú, že z pohľadu financovania je to dodatočná záťaž pre rozpočty samospráv, keďže ide o pracovné sviatky bez pracovného pokoja so zákonným nárokom na príplatky. „Predbežné odhady za obidva sviatky hovoria o celkovom dosahu približne osem miliónov eur za všetky samosprávne kraje a ich organizácie,“ podotkol Lukačovič. ÚMS deklaruje, že mestá hľadajú riešenia, ktoré čo najmenej obmedzia občanov a súčasne nebudú predstavovať zvýšenú finančnú záťaž.
Božika mrzí, že kým vlani sa na tripartite dohodli na príprave úpravy zákona, aby „neboli problémy“, v súčasnosti zostali samosprávy zaskočené, keďže to robí problémy všetkým zamestnávateľom vrátane samospráv. Pripomína, že sú činnosti, ktoré sa nedajú riešiť plateným voľnom. Týka sa to napríklad polície, pobytových zariadení či opatrovateľských služieb.
O „nešťastnom spôsobe, nezodpovednosti, chaose a neporiadku“ v tejto súvislosti hovorí predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. „Bol by som radšej, keby sme sa rozprávali o konci druhej svetovej vojny a nie o týchto nedôstojných a chaotických rozhodnutiach. Bol by som rád, keby sa to do budúcna upratalo a štátne sviatky, dni pokoja a podobne boli na to, na čo sú pôvodne určené,“ odkázal Viskupič.
Mimoriadne pracovné voľno udelí 8. mája napríklad aj bratislavský magistrát. Týkať sa bude všetkých zamestnancov magistrátu s výnimkou prevádzok, kde je nevyhnutné zabezpečiť výkon služieb. „Súčasné rozpočtové možnosti nám neumožňujú plošne vyplatiť 100-percentné príplatky všetkým zamestnancom,“ odôvodnil hovorca Bratislavy Peter Bubla. Podobne plánuje postupovať hlavné mesto spolu s mestskými organizáciami aj 15. septembra, keď vzniká rovnaká situácia a problém.
„Každá samospráva pôjde individuálne, ale viaceré samosprávy sa rozhodli, že pôjdu cestou plateného voľna. A viaceré úrady fungujú tak, že práve v piatok bývajú úradné dni trochu kratšie, keďže počas týždňa majú, napríklad v stredu, dlhšiu úradnú dobu,“ skonštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik s tým, že riaditelia škôl avizujú na 8. mája riaditeľské voľno.
Individuálny postup členských miest potvrdila aj Únia miest Slovenska (ÚMS). „Viaceré avizovali, že v daný deň budú mestské úrady zatvorené,“ skonštatovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Za osobitne problematickú považuje únia túto tému najmä v oblasti školstva. Očakáva usmernenie z rezortu školstva.
Individuálny prístup budú mať aj vyššie územné celky. Podľa združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) sa dá vo všeobecnosti očakávať kombinácia režimov. „Časť úradov a organizácií bude fungovať v štandardnom režime, iné pristúpia k obmedzeniam, prípadne využijú inštitút prekážky na strane zamestnávateľa alebo čerpanie dovoleniek,“ poznamenal riaditeľ kancelárie SK8 Matúš Lukačovič. Zvolené riešenia sa budú líšiť podľa typu organizácií a rozhodnutí ich zriaďovateľov. V prípade zariadení sociálnych služieb sa však predpokladá zabezpečenie nevyhnutného chodu.
Samosprávne združenia sa zhodujú, že z pohľadu financovania je to dodatočná záťaž pre rozpočty samospráv, keďže ide o pracovné sviatky bez pracovného pokoja so zákonným nárokom na príplatky. „Predbežné odhady za obidva sviatky hovoria o celkovom dosahu približne osem miliónov eur za všetky samosprávne kraje a ich organizácie,“ podotkol Lukačovič. ÚMS deklaruje, že mestá hľadajú riešenia, ktoré čo najmenej obmedzia občanov a súčasne nebudú predstavovať zvýšenú finančnú záťaž.
Božika mrzí, že kým vlani sa na tripartite dohodli na príprave úpravy zákona, aby „neboli problémy“, v súčasnosti zostali samosprávy zaskočené, keďže to robí problémy všetkým zamestnávateľom vrátane samospráv. Pripomína, že sú činnosti, ktoré sa nedajú riešiť plateným voľnom. Týka sa to napríklad polície, pobytových zariadení či opatrovateľských služieb.
O „nešťastnom spôsobe, nezodpovednosti, chaose a neporiadku“ v tejto súvislosti hovorí predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. „Bol by som radšej, keby sme sa rozprávali o konci druhej svetovej vojny a nie o týchto nedôstojných a chaotických rozhodnutiach. Bol by som rád, keby sa to do budúcna upratalo a štátne sviatky, dni pokoja a podobne boli na to, na čo sú pôvodne určené,“ odkázal Viskupič.
Mimoriadne pracovné voľno udelí 8. mája napríklad aj bratislavský magistrát. Týkať sa bude všetkých zamestnancov magistrátu s výnimkou prevádzok, kde je nevyhnutné zabezpečiť výkon služieb. „Súčasné rozpočtové možnosti nám neumožňujú plošne vyplatiť 100-percentné príplatky všetkým zamestnancom,“ odôvodnil hovorca Bratislavy Peter Bubla. Podobne plánuje postupovať hlavné mesto spolu s mestskými organizáciami aj 15. septembra, keď vzniká rovnaká situácia a problém.